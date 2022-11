Les fans de I’m A Celeb sont convaincus qu’ils ont compris pourquoi les stars furieuses n’ont pas quitté la jungle après l’arrivée de Matt Hancock

Les fans de I’M A Celebrity disent qu’ils savent pourquoi les camarades de camp en colère ne quitteront pas l’émission ITV après l’arrivée de Matt Hancock.

Le tricheur en disgrâce a été contraint de démissionner de son poste de secrétaire à la Santé l’année dernière pour avoir enfreint les règles de Covid avec l’aide Gina Coladangelo.

Le tricheur en disgrâce Hancock a été contraint de démissionner de son poste de secrétaire à la Santé pour avoir enfreint les règles de Covid avec l'aide Gina Coladangelo

Il est entré dans la jungle mercredi avec le comédien Seann Walsh, laissant des gens comme Boy George, Sue Cleaver, Chris Moyles et Scarlette Douglas dévastés.

Une source de l’émission ITV a déclaré qu’il y avait eu des moments “assez hostiles” et que certains grands noms avaient évoqué la possibilité d’arrêter.

Mais aucun n’a encore marché, et les téléspectateurs pensent qu’ils ont compris pourquoi.

L’un d’eux a déclaré sur Twitter: “Sortez et ne soyez pas payé par ITV. Ils ne le feront pas car ils veulent l’argent/l’exposition que le spectacle leur donne.

Un autre a dit : “L’argent parle et ils ne le feront pas parce que s’ils le font, ils ne sont pas payés.”

Et un troisième a dit : « Ils ne le feront pas. Argent et exposition.

Matt, 44 ans, a déclaré à propos de sa liaison dans l’épisode d’hier soir: «J’ai foiré et j’ai avoué. J’ai démissionné et ce n’est pas une excuse mais je suis tombé amoureux, non ?

Cela survient alors que les célébrités craignent également que le programme ne devienne “le spectacle de Matt” alors que les téléspectateurs en colère votent pour le soumettre à Bushtucker Trials.

Un travailleur du camp a déclaré au Sun que les membres de l’équipage étaient fascinés de voir la star de Corrie, Sue Cleaver, 59 ans, qui est également psychothérapeute qualifiée, utiliser ces compétences pour essayer d’aider les autres à surmonter leurs émotions.

La source a déclaré: “Il a été question que cela devienne l’émission Matt. De toute évidence, ils veulent tous une part équitable du temps d’antenne.

«Ensuite, nous avons vu Sue qui est clairement très énervée mais qui met essentiellement son chapeau de thérapeute pour essayer d’apaiser la tension. À certains égards, cela a été fascinant à regarder.

Il a continué à faire face à la colère du public avec son dernier procès Bushtucker, Tentacles of Terror.

Il l’a vu immergé dans l’eau dans une cage géante en forme de pieuvre – qui, selon les hôtes Ant et Dec, abriterait diverses créatures.

Quand Matt a dit qu’il était préoccupé par les serpents, Ant a dit: “Vous avez dû rencontrer quelques serpents pendant votre séjour à Westminster.”