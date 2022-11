Les fans de I’m A Celeb sont convaincus d’avoir repéré une querelle secrète entre un camarade de camp populaire et Matt Hancock

Les FANS de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here pensent avoir repéré une querelle secrète entre un camarade de camp populaire et Matt Hancock.

Hier soir, l’ancien secrétaire à la Santé a été vu en train de s’attaquer à son premier procès Bushtucker dans la jungle australienne après son arrivée au camp aux côtés du comédien Seann Walsh.

Le député Matt, 44 ans, a été élu par le public pour assumer le procès Tentacles of Terror hier soir, après son arrivée dans le camp principal.

Le député de West Suffolk, qui a fait retirer le whip du Parti conservateur après avoir annoncé son intention de rejoindre l’émission, a fait sensation parmi ses co-stars après être entré aux côtés de Seann, 33 ans.

Le DJ radio Chris Moyles, la star de Loose Women Charlene White et Sue Cleaver de Coronation Street ont été parmi les premiers à réagir, partageant leurs sentiments de choc dans le Bush Telegraph.

Cependant, c’était l’une des autres célébrités avec lesquelles les téléspectateurs étaient convaincus qu’il avait déjà une querelle secrète, avant leur séjour dans le camp.

S’adressant à Twitter, ils ont émis l’hypothèse que la lionne Jill Scott serait celle qui se brouillerait en premier avec le député.

“Jill Scott va imaginer la tête de Matt Hancock comme un ballon de football, je le sais”, a écrit l’un d’eux, tandis qu’un second a déclaré: “Jill pense” sauve-moi “à la minute où Matt lui a parlé.”

“Je peux juste sentir que Jill déteste absolument Matt Hancock et il va bientôt y avoir un drame massif”, a convenu un troisième.

Alors qu’un quatrième écrivait en plaisantant à la société de paris Paddy Power: “Les chances de Jill nuttin’ Matt dans la semaine?”





Hier soir, les téléspectateurs ont insisté sur le fait qu’ils pouvaient dire qu’un camarade de camp ressentait du “mépris” pour Matt et tenait à le “cogner”.

Alors que tous les autres campeurs de Matt semblaient surpris de le voir, une personne en particulier n’a pas pu cacher ses sentiments selon les téléspectateurs.

L’Instagram officiel de Charlene White a partagé un clip d’elle interrogeant Matt sur sa décision de participer à I’m a Celebrity – se terminant par un roulement d’yeux de la star de Loose Women.

Un fan a commenté: “Je jure qu’elle avait l’air de vouloir lui en frapper un”, comme un autre a dit: “Elle ne peut pas cacher son mépris pour lui.”

Cela vient après que The Sun ait révélé en exclusivité la liaison secrète de Matt avec sa plus proche assistante Gina Coladangelo, 43 ans, l’année dernière.

Nos clichés le montraient en train de tromper sa femme de 15 ans avec Mme Coladangelo mariée alors que la Grande-Bretagne était aux prises avec Covid.

Pendant ce temps, Charlene avait précédemment fondu en larmes sur Loose Women alors qu’elle se souvenait des funérailles de sa tante lors du premier verrouillage.

La lectrice de nouvelles d’ITV, Charlene, a déclaré: «Ma famille respecte les règles, nous avons dû enterrer des membres de la famille sans pouvoir nous serrer dans nos bras.

«J’ai dû m’asseoir dans un crématorium lorsque ma tante a été enterrée – parce que je ne vivais pas dans la même maison que mon frère et ma sœur et mon père – sur un banc tout seul avec ma petite fille sur mes genoux alors que nous étions tous dans torrents de larmes. »