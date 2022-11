Les fans de I’m A Celeb sont choqués par l’émotion que Babatúndé est la première star à quitter son procès – à peine 36 minutes après le début du premier épisode

Babatunde Aléshé de GOGGLEBOX a choqué les fans en devenant la première star à dire “Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici”.

La patate de canapé professionnelle a abandonné un procès terrifiant avant même d’entrer dans le camp.

Babatunde s’est retiré du défi Walk The Plank après 45 minutes de délibération.

Les yeux remplis de larmes, la star de télé-réalité effrayée a plaisanté : “Il y a du vent, ça contribue à l’eau dans mes yeux…”

Charlene White de Loose Women et la star du football anglais Jill Scott ont également fait face à la marche vertigineuse.

Charlene était la première et marchait petit à petit jusqu’au bout de la planche, attendant que Babatúndé atteigne le bout suivant.

Il tenta de se pousser en se disant : « Vas-y ! Juste aller!” mais à la place, il a dit “Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici!”

Parlant des raisons pour lesquelles il a choisi de renoncer à son départ et à sa star, Babatúndé a déclaré aux hôtes Ant et Dec: «J’ai dit que j’étais déterminé à être ici. Je n’étais pas déterminé à être là [pointing to the plank].”

Charlene a ensuite dû attendre que Jill arrive à la fin avant qu’elles ne puissent toutes les deux se pencher en avant.

Alors que Jill et Charlene assumaient la tâche, Babatunde a été vu en train de les encourager avec les hôtes.





Ils ont terminé les 60 secondes et ont tous deux lâché la corde pour terminer la tâche et ont donc obtenu deux étoiles pour le camp.

Par la suite, Charlene a admis : “Ça va me prendre beaucoup de temps pour le traiter.”

Le Sun a révélé en exclusivité que le procès était trop pour Babatunde plus tôt cette semaine.

I’m A Celebrity est de retour dans sa base australienne pour la première fois depuis 2019 après que la pandémie a forcé ITV à organiser son plus grand spectacle au château de Gwrych, au Pays de Galles.

La série a été avancée cette année pour laisser de la place dans les horaires de la Coupe du monde plus tard dans le mois.

Dans le cadre de l’émission exceptionnelle de cette année, les patrons ont introduit un certain nombre de rebondissements qui raviront les téléspectateurs.

Le format propose de nouvelles épreuves et verra la moitié des stars abandonnées sur une île déserte avant d’aller au camp.

I’m A Celebrity est diffusé à 21h sur ITV.

