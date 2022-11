Les fans de I’m A Celeb s’entraînent pour le prochain concert télévisé d’Owen Warner après avoir terminé deuxième

Les fans de I’M a Celebrity pensent qu’ils ont déterminé ce que sera le prochain concert télévisé d’Owen Warner après la finale acharnée d’hier soir.

La star de Hollyoaks, 23 ans, a manqué de peu de devenir le roi de la jungle alors que la lionne Jill Scott a remporté la couronne.

TVI

Les fans pensent qu’ils ont préparé le prochain concert télévisé d’Owen[/caption]

Mais les téléspectateurs pensent qu’il ne faudra pas longtemps avant que l’acteur n’annonce un travail de haut niveau – avec I’m a Celeb les hôtes Ant McPartlin et Declan Donnelly.

Une personne a tweeté: “Owen sera à 1000% celui qui aura un segment sur Saturday Night Takeaway d’Ant & Dec dans quelques mois.”

Quelqu’un d’autre a écrit: “Owen figurera sans aucun doute sur Saturday Night Takeaway dans une certaine mesure.”

D’autres pensent que le succès d’Owen dans la jungle pourrait signifier de mauvaises nouvelles pour les fans de Hollyoaks.

L’un d’eux a ajouté: «Je lui donne encore 6 mois à Hollyoaks. Je pense qu’il recevra pas mal d’offres après ça.

Cependant, Owen – qui joue Romeo Nightingale dans le feuilleton Channel 4 – a signé un contrat de 23 mois avant son passage dans la jungle.

Plus tôt cette semaine, The Sun a révélé qu’il était sur le point de gagner des millions après son apparition dans l’émission ITV, avec Boohoo Man faisant partie d’une guerre d’enchères pour signer le beau gosse.

Une source proche d’Owen a déclaré: «Les approches ont déjà commencé à partir de grandes marques familiales.





“Il prend tellement soin de sa santé physique et mentale, a des valeurs familiales et une solide éthique de travail et c’est un gros plus pour ce genre d’entreprises.

« C’est une valeur sûre pour les marques et c’est un étendard à coup sûr !

“Mais il est susceptible d’être très sélectif dans ce qu’il fait et il prendra grand soin de considérer avec qui il s’aligne.”