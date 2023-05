Les fans de I’m A Celeb se sentent «malades» alors que Joe Swash révèle des aveux dégoûtants de sous-vêtements dans le camp

Les fans de I’M A Celebrity ont été repoussés lorsque Joe Swash a révélé qu’il n’avait pas changé de sous-vêtements depuis CINQ jours au camp.

L’ex-star d’EastEnders, 41 ans, a été vue en train de se déshabiller devant ses co-stars alors qu’il enfilait un nouveau pantalon.

Après avoir retiré son t-shirt, Helen Flanagan a fait remarquer: « Tu as l’air déchiré Joe. »

Il a répondu: « Je suis juste maigre, un homme maigre. »

Myleene Klass a ajouté : « Est-ce le moment ? Vas-tu y aller Joe ?

Il a révélé au camp : « Un nouveau pantalon après cinq jours », ce qui a poussé Helen à crier : « Pendant cinq jours… tu ne l’as pas fait ? »

Une Myleene choquée a haleté: «Pour l’amour de Dieu Joe, cinq jours, c’est assez long pour ne pas changer de pantalon, mais je ne suis pas surpris.

« Je ne sais pas pourquoi, c’est la vie dans la jungle, ça nous touche tous – nous faisons juste des choses folles ici et vous ne faites qu’un avec la jungle, je suppose. »

Il a ajouté: « Mec, je l’ai regardé et je me suis senti désolé pour ça à ce moment-là, ‘donc désolé de t’avoir fait subir ça pendant cinq jours’. »

La confession de Joe jouait toujours dans l’esprit d’Helen et elle a ensuite visité la hutte de la jungle et a dit: « J’aime Joe mais c’est juste dégoûtant. »

Et Helen n’était pas la seule à penser que c’était sinistre.

Un fan a posté : « Le pantalon de Joe doit avoir plus de culture qu’un laboratoire de pénicilline ».

Un autre a écrit: « Oh Joe, c’est dégoûtant. »

Un troisième a déclaré: « Cinq jours Joe! Ça me rend malade. »

Plus tôt dans l’épisode, Joe a eu une conversation émotionnelle avec Myleene alors qu’il parlait de la disparition de ses enfants.

Il a fondu en larmes en lui disant que la vie de camp l’avait atteint.

Ailleurs, les fans ont été dévastés ce soir alors que Georgia ‘Toff’ Toffolo et Andy Whyment ont reçu la botte ce soir.

Andy, Georgia et Myleene Klass, Jordan Banjo étaient tous prêts à participer après avoir été choisis pour participer à un essai lors de l’émission de vendredi.

Myleene et Jordan faisaient partie de l’équipe jaune, affrontant Toff et Andy dans l’équipe verte, l’équipe perdante devant être envoyée dans l’épisode de ce soir.

Le procès, Gold Rush, a vu le quatuor chargé de trouver des pépites d’or enterrées à l’intérieur des puits de mine.

Mais malheureusement, Toff de Made In Chelsea, 28 ans, et la légende de Corrie Andy, 42 ans, ont été battus par leurs rivaux et ont immédiatement quitté le camp sud-africain.

De nombreux téléspectateurs ont été dégoûtés de voir deux favoris des fans partir.

L’un d’eux a écrit: « Oh, Toff et Andy partent. »

Un autre a posté: « Tellement triste de voir Toff et Andy partir, ils méritent d’être en finale. »

Tandis qu’un troisième ajoutait : « Gutted Toff et Andy rentrent chez eux, Toff portait le spectacle.