Les fans de I’m A Celeb révèlent la théorie selon laquelle Ant et Dec sont furieux contre Matt Hancock dans la jungle

Les fans de I’M A Celebrity sont convaincus qu’Ant et Dec ne sont pas ravis de partager la jungle avec le député honteux Matt Hancock.

Certains téléspectateurs prétendent “ressentir une ambiance” que le duo Geordie n’est pas ravi de l’inclusion controversée de l’ancien secrétaire à la Santé dans l’émission.

Érotème

Érotème

L’inclusion de Matt dans la jungle a divisé le pays[/caption]

L’un d’eux a écrit sur un forum de fans : « Cela pourrait être complètement absurde, mais j’ai l’impression qu’ils ne sont pas contents que Matt Hancock soit là. Ce que je comprends parfaitement, et je pense que c’est vraiment injuste envers eux, mais surtout envers les autres célébrités.

Quarante personnes ont accepté en appuyant sur le bouton de vote positif.

Alors qu’un autre a repéré les hôtes donnant des conseils à Chris Moyles lors de son dernier essai et a affirmé que Matt ne s’était pas vu offrir la même aide lors de sa série de six défis consécutifs.

Ils ont dit: « Remarquez comment Ant & Dec donnent des conseils à #chrismoyles sur ce procès Bushtucker? ….. Pourtant, Hancock n’en a pas eu.

LIRE LA SUITE JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ RENCONTRE DANS LA JUNGLE Les patrons de I’m A Celeb abandonnent un procès en direct épique dans un énorme spectacle RÉPARER Les fans de I’m A Celeb accusent ITV d’avoir “fixé” le résultat du procès Bushtucker

“#ImACeleb vous pouvez dire qui ils n’aiment pas.”

Cependant, on pourrait affirmer que Chris assiégé avait davantage besoin de lui, visiblement effrayé et luttant pour gagner des étoiles, tandis que Matt a relevé ses défis sans hésitation.

Pendant ce temps, un expert en langage corporel pense que Chris est jaloux de Matt.

Le DJ de Radio X a trouvé la vie dans la jungle de plus en plus difficile ces derniers jours et a partagé sa frustration au camp après que quelqu’un lui ait volé sa serviette.





Et pour aggraver les choses, son complot visant à évincer Matt de son rôle de chef de camp a perdu de son élan.

Chris n’est pas fan de Matt et voir des alliés au camp chauds pour lui s’est avéré difficile à supporter, selon l’expert en langage corporel Darren Stanton.

S’exprimant au nom de Betfair, il a déclaré: “Sue [Cleaver] a parlé à la caméra et a déclaré qu’elle sentait maintenant que l’éléphant dans la pièce – étant la conduite de Matt pendant la pandémie – avait été suffisamment traité.

“Comme Sue a maintenant accepté Matt dans le groupe, je ne crois pas qu’elle ira de l’avant avec son plan initial d’aller contre lui en tant que chef de camp.

“Sans la forte présence motivante de Sue, je pense que tout renversement potentiel des règles actuelles ne se produira pas. Chris est apparu un peu découragé par cela car le plan s’est clairement essoufflé.

“Je pense toujours que Chris a de gros problèmes avec Matt. Il semble également un peu jaloux quand Matt a obtenu un score élevé aux essais ou a reçu des commentaires positifs du groupe.

Érotème

Chris Moyles est devenu le gars incontournable pour les essais après la course épique de six jours de Matt[/caption]