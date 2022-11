Les fans de I'm A Celeb repèrent un `` indice '' que les producteurs ont balayé Matt Hancock en secret pendant le défi

Les fans de I’M A Celebrity… Get Me Out Of Here ont repéré un “indice” selon lequel les producteurs auraient secrètement frappé Matt Hancock lors d’un défi.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle pensaient avoir noté un indice très subtil que ces coulisses essayaient de «creuser» sur le député.

Érotème

Les fans pensent avoir repéré une fouille subtile chez Matt[/caption] Érotème

Le député conservateur a été contraint de porter du rouge dans le défi[/caption]

L’ancien secrétaire à la Santé Matt, 44 ans, est entré dans la jungle plus tôt ce mois-ci – et a été la cible de nombreuses blagues dans le camp.

Le député, qui a enfreint les directives de verrouillage dans une affaire avec son assistante Gina Coladangelo, a été vu en train de participer à un autre défi hier soir.

Matt, qui a jusqu’à présent été élu pour sept essais Bushtucker, a relevé le défi Deals On Wheels, anciennement connu sous le nom de Dingo Dollar, avec ses co-stars hier soir.

Il a été rejoint par Mike Tindall, Scarlette Douglas et Seann Walsh pour tenter de gagner des récompenses supplémentaires pour le camp dans un jeu hilarant.

Les quatre célébrités ont chacune reçu une couleur différente à porter et ont été aspergées du même liquide de couleur alors qu’elles se battaient pour faire courir quatre chevaux de bois sur une ligne d’arrivée.

Bien qu’il soit normalement repéré en bleu – grâce à ses liens avec le parti conservateur – Matt a reçu le t-shirt rouge.

Les fans à la maison pensent que les producteurs ont pris la décision comme une fouille subtile envers le politicien, qui est toujours député en exercice du West Sussex.

S’adressant à Reddit, l’un d’eux a écrit: “Le membre d’équipage qui a choisi le t-shirt rouge pour Matt Hancock savait ce qu’il faisait.”





Un autre a ajouté: “J’adore le fait que Matt Hancock se soit vu attribuer le T-shirt rouge par opposition au bleu conservateur.”

“Comme s’ils mettaient Matt en rouge”, a ajouté un troisième, tandis qu’un quatrième écrivait: “Ils ont définitivement mis Matt en rouge exprès sur I’m A Celeb.”

Cela vient après que I’m A Celeb ait été secoué par près de 2 000 plaintes de l’Ofcom concernant Matt Hancock dans la jungle.

Les téléspectateurs se sont adressés au régulateur de la radiodiffusion pour protester contre la participation de l’ancien secrétaire à la Santé au concours de célébrités.

Son inclusion a suscité l’indignation des fans d’ITV ainsi que des politiciens – et maintenant, près de 2 000 plaintes ont été déposées auprès de l’Ofcom.

Bien qu’il n’ait été diffusé que pendant un peu plus d’une semaine, le programme a reçu un nombre considérable de 1 968 plaintes officielles alors que les fans fulminent.

Le régulateur de la radiodiffusion a confirmé qu’environ 1 100 de ces plaintes étaient directement liées au fait que le député se trouvait dans la jungle, certains exprimant également des inquiétudes quant à la manière dont il était traité.

Matt a fait face à un contrecoup majeur depuis qu’il a été révélé qu’il participait au concours de célébrités de longue date sur ITV.

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre Rishi Sunak a dénoncé son ancien collègue pour avoir fui la résolution des problèmes auxquels le pays est confronté.

Le Premier ministre a critiqué l’ancien secrétaire à la Santé pour ne pas avoir utilisé son influence en tant que député pour influencer le débat sur des défis tels que la crise du coût de la vie.

Le politicien – qui est toujours un député en activité pour le West Sussex – toucherait un chèque de paie de 400 000 £ pour son apparition.

Il a déclaré en entrant dans l’émission qu’il avait pris la décision de participer parce qu’il voulait soulever la cause de la dyslexie auprès de millions de téléspectateurs.