Les fans de I’m A Celeb repèrent les vrais sentiments de Chris Moyles envers Boy George – l’avez-vous vu?

Les fans de I’M A Celebrity affirment que Chris Moyles a subtilement laissé échapper ses vrais sentiments envers Boy George dans l’émission d’hier soir.

La star de Radio X a exécuté un roulement des yeux exagéré alors qu’il était allongé dans son lit pendant que le chanteur du Culture Club parlait.

Chris Moyles a semblé rouler des yeux à Boy George hier soir

George s'avère être une figure de division dans le camp

Chris a une relation amicale avec le chanteur en dehors de la jungle

Cela a échappé à tous les fans, sauf les plus aux yeux d’aigle, dont l’un a dit: “Quelqu’un ferait mieux d’avoir un gif de Chris Moyles roulant des yeux à Boy George lmao!”

Les camarades de camp Chris et George ont une connexion qui n’a pas été discutée à l’antenne, et il semblerait qu’ils aient en fait une relation cordiale.

La petite amie du gestionnaire de talents de Chris, Tiffany Austin, travaille avec George, et dans une interview passée, le DJ de la radio a révélé que lui et Tiffany avaient déjà livré des courses au domicile de George, ce qui, selon lui, aurait été au-delà de ses rêves les plus fous en tant que jeune fan de musique pop.

Pendant ce temps, les téléspectateurs se sont plaints à Ofcom des commentaires controversés de George sur la co-star Jill Scott à la suite d’un défi difficile.

Mike Tindall, Owen Warner et Jill Scott ont participé à l’épreuve “Scareground” pour gagner plus de balles pour participer à une tombola géante.

Plus les balles de chaque célébrité sont entrées dans la tombola, plus elles avaient de chances d’être choisies pour visiter une île de luxe.

Lioness Jill a décidé de participer au Unlucky Dip, tandis que l’as de rugby Mike a participé au Critter Carousel et que la star de Hollyoaks, Owen, l’a dirigé dans la Fiendish Ferris Wheel.

Cependant, Boy George est resté furieux contre Jill car elle n’a réussi à récupérer aucune de ses boules noires.





On l’entendait crier : « Quoi que vous fassiez… ne lancez pas de noirs car vous n’en avez lancé qu’un !

« Désolé mais c’est dégueulasse… favoritisme total ! Je suis désolé.”

Le chanteur, 61 ans, a ensuite choqué les fans en disant: “Elle est morte pour moi.”

Cela a incité les téléspectateurs à frapper la star sur les réseaux sociaux – certains disant qu’ils allaient contacter le chien de garde de la télévision Ofcom.

“Comment le garçon George peut-il s’en tirer en disant” elle est morte pour moi “… Cela ne me dérangerait pas, mais il ne l’a même pas dit en plaisantant.” a déclaré un spectateur.

Un autre a déclaré: “Je n’arrive pas à croire que Boy George vient de dire à propos de Jill” elle est morte pour moi.

“Si nous nous plaignons tous du garçon George disant” elle est morte pour moi “peut-être qu’il se fera virer”, a déclaré un troisième spectateur.

Je suis une célébrité diffusée sur ITV et ITVX.