Les fans de I’m A Celeb repèrent la « vraie raison » pour laquelle Scarlette a reçu la botte avant Boy George et Sue Cleaver

Les fans de I’M a Celebrity pensent qu’ils ont compris la vraie raison pour laquelle Scarlette Douglas a reçu la botte avant Boy George et Sue Cleaver.

Hier soir, Scarlette, 35 ans, est devenue la deuxième personne à quitter la jungle, après que Charlene White de Loose Women ait été expulsée vendredi.

Rex

Je suis un fan de célébrités pense qu’ils ont compris la vraie raison pour laquelle Scarlette a reçu la botte[/caption] TVI

Ils pensent que c’est parce que sa base de fans n’est pas aussi grande que des stars comme le controversé George[/caption]

Bien que la présentatrice de A Place in the Sun soit plus populaire auprès des téléspectateurs que la star de Coronation Street Sue, 59 ans, et le chanteur du Culture Club George, 61 ans, on a supposé que sa base de fans plus petite était à blâmer pour sa sortie prématurée.

Écrivant sur Reddit, un fan a insisté: «Elle est une victime du public ne sachant pas qu’elle était en danger.

“Cela arrive chaque année que le public pense qu’elle est en sécurité, alors ne votez pas pour elle. Il y a toujours quelqu’un à qui cela arrive.

“Si elle avait survécu ce soir, elle serait allée loin parce qu’elle était connue pour être à risque.”

Un autre a commenté: “Je pense que cela n’a pas aidé qu’elle soit l’une des moins célèbres à entrer.

“Même si Boy George reçoit beaucoup de haine, il a toujours une grande base de fans de sa musique.”

Et un troisième a déclaré: “Je pense qu’elle fait partie de ces personnes qui sont tout simplement adorables mais qui n’ont pas de fans fidèles.”

Les téléspectateurs ont été stupéfaits lorsque Scarlette a reçu la botte hier soir.





Elle était dans les deux derniers avec son meilleur pote dans la jungle, Babatunde Aléshé.

Bien que I’m A Celebrity ait un vote public pour donner aux téléspectateurs le contrôle sur qui ils veulent rester ou partir, certains fans ont accusé le résultat d’être “fixé”.

D’autres pensaient que les personnages controversés comme Matt Hancock et Boy George étaient gardés pour causer des problèmes.

Un téléspectateur furieux a insisté: “Ce vote doit être une solution, comment deux des personnalités les plus drôles et les plus heureuses du camp sont-elles prêtes à voter comme ça ???”

Un autre a ajouté: « Quoi ! . . C’est une solution !! »