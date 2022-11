Les fans de I’m A Celeb partagent une stratégie désespérée pour s’assurer que leur favori gagne

Les fans de I’M A Celebrity ont mis au point une stratégie astucieuse pour s’assurer que leur favori gagne ce soir.

Alors que les téléspectateurs se préparent pour la finale de l’émission ITV dans la jungle, les fans ont exhorté les gens à ne pas répartir leurs cinq votes entre les camarades de camp restants.

Actualités universelles et sport

Mike Tindall a reçu la botte dans l’épisode de samedi[/caption]

Bien qu’il soit parfois le favori des bookmakers pour gagner, Mike Tindall est devenu la dernière star éliminée du camp avant la finale de ce soir, laissant le député Matt Hancock, le footballeur Jill Scott et la star des Hollyoaks Owen Warner se battre.

Mais les superfans ont conseillé aux téléspectateurs de ne soutenir qu’un seul candidat pour gagner – au lieu de diviser leurs cinq votes entre les trois finalistes.

L’un d’eux a écrit : « Ne divisez pas vos votes. C’est comme ça que Matt reste. Soit les 5 pour Jill, soit les 5 pour Owen. #ImACeleb”

Un autre a déclaré: «Votez pour Jill Ne divisez pas le vote. Cinq votes gratuits sur l’application. #ImACeleb”

Un troisième a déclaré: «Les gars, nous devons voter pour Owen ou Jill. nous ne pouvons pas diviser nos votes car cela gâcherait les chiffres #ImACeleb ”

Un quatrième a ajouté: « S’IL VOUS PLAÎT, ne divisez pas vos votes entre Jill et Owen, votez uniquement pour Jill ou simplement Owen, car Matt se retrouvera avec le plus de votes si tout le monde partage ses votes et que les personnes qui votent pour Matt votent uniquement pour lui # ImACeleb”

Maintenant, aux côtés de Jill et Owen, Matt a une chance d’être couronné roi de la jungle.

À cette nouvelle, les téléspectateurs ont été en colère ou tout simplement confus quant à la façon dont un homme qui est devenu l’un des plus votés pour les procès des 20 ans d’histoire de l’émission a changé la donne pour devenir un gagnant potentiel.





En conséquence, les téléspectateurs crient “réparer” en masse, certains accusant le montage de faire basculer les choses en faveur de Hancock, d’autres disant que ses amis millionnaires votent en son nom, tandis que d’autres théories incluent ITV voulant tirer le meilleur parti de son gigantesque £ 400k frais.

“Tout est une cascade pr pour réparer la réputation de Matt, il n’y a pas d’autre raison pour laquelle il serait toujours là”, a écrit un fan.

“Ne vous y trompez pas, personne ne vote pour Matt Hancock, totalement une solution”, a déclaré un deuxième

Aujourd’hui, les téléspectateurs pourront voter pour le gagnant de cette année.

Actuellement, les bookmakers ont la lionne anglaise Jill Scott comme vainqueur potentiel de la série de cette année.

La finale de I’m A Celebrity est diffusée dimanche à 21 h sur ITV et est disponible sur ITVX.