Les fans de I’m A Celeb ont tous la même question alors que Matt Hancock fait face à un deuxième procès

Les FANS de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here se sont tous posé les mêmes questions après que Matt Hancock ait affronté le deuxième procès.

Les téléspectateurs se sont demandé pourquoi l’une des célébrités avait été exemptée du procès Bushtucker mercredi soir.

Rex

Érotème

Babatunde a été exempté du procès[/caption]

Le député Matt, 44 ans, a été élu pour s’attaquer à son premier procès peu de temps après son arrivée au camp par le public britannique qui regarde depuis chez lui.

Il s’est attaqué au procès Tentacles of Terror, qui l’a vu plonger dans une mare de crabes et lutter contre la montée des eaux.

Cependant, les fans ont rapidement remarqué que l’une des célébrités qu’ils espéraient voir faire face au procès n’a pas été en lice.

Ils se sont retrouvés à demander pourquoi Babatunde Aleshe avait été «exempté», sans expliquer si c’était pour des «raisons médicales».

Lors de l’annonce de qui ferait le spectacle, il a été révélé que Babatunde, 34 ans, ne pourrait pas participer.

Normalement, les célébrités seraient expliquées comme exemptées pour des «raisons médicales» – mais il n’y avait aucune explication quant à la raison de sa disparition.

Au lieu de cela, le comédien avait l’air confus lorsque Ant et Dec ont révélé qu’il n’était pas en lice pour l’horrible procès.

S’adressant à Twitter, un fan a écrit: “C’est Babatunde hors des essais maintenant il a prouvé qu’il pouvait le faire, non?”





« Je me demande si Baba ne sait pas nager ? Et c’est pourquoi il est exempté ? un deuxième a demandé, tandis qu’un troisième a dit: “Baba avait l’air vraiment surpris d’être exempté, mais il saurait sûrement pourquoi?”

Un quatrième a ajouté : « Personne n’a dit à Baba qu’il était exempté ?

Hier soir, Matt avait l’air terrifié alors qu’il s’attaquait à Tentacles of Terror – où il était immergé sous l’eau pour collecter des étoiles.

Après qu’Ant et Dec aient annoncé la nouvelle qu’il faisait, Matt a dit: “Tu sais quoi, je savais juste que ça allait être moi et je me sentais toujours nerveux.”

L’arrivée très attendue de Matt dans la jungle a suscité un mélange de choc, d’incrédulité et de rires incontrôlables de la part des camarades de camp la nuit dernière.

Peu de temps après son arrivée, il a participé au défi Beastly Burrows Bushtucker Trial aux côtés de son collègue entrée tardive, le comédien Seann Walsh.

Après avoir vu Hancock descendre les escaliers, Seann s’est plié en deux dans des éclats de rire, s’exclamant plus tard au Bush Telegraph, “Matt Hancock!” et rire encore plus.

Matt a provoqué une nouvelle agitation en entrant dans le camp principal, avec de nombreux visages célèbres de l’émission choqués de voir le député de West Suffolk, qui a fait retirer le whip du Parti conservateur après avoir annoncé son intention de rejoindre l’émission.

Suite aux arrivées de Matt et Seann, le DJ radio Chris Moyles a rendu visite au Bush Telegraph et a déclaré : « Oh mon dieu, deux nouvelles personnes sont arrivées.

“L’un d’eux est Seann Walsh et l’autre – je dois revenir en arrière et revérifier.”

S’exprimant également dans le Bush Telegraph, la star du feuilleton Sue Cleaver a ajouté : “Je ne sais pas quoi dire.”

Plus tard, lors d’un échange en tête-à-tête avec Hancock, la star de Loose Women, Charlene White, lui a demandé: “Pourquoi es-tu ici?”

“Parce que, la vérité honnête, il y a si peu de façons dont les politiciens peuvent montrer que nous sommes des êtres humains”, a répondu Matt, auquel Charlene a lancé un regard incrédule.

Plus tôt, faisant référence au rôle du politicien dans les conférences de presse télévisées pendant la pandémie de coronavirus, Chris, 48 ​​ans, a demandé: «Vous devez vous en débarrasser pour moi, s’il vous plaît dites simplement:« Prochaine diapositive s’il vous plaît », et je suis vraiment heureux.”

Après que Matt ait volontairement dit : « Prochaine diapositive s’il vous plaît », le leader du Culture Club, Boy George, lui a dit : « Tu vas vraiment comprendre. Vous allez vraiment l’obtenir. Pas de moi, je veux dire, juste de… »