Les fans de I’m A Celeb ont tous la même plainte à propos des six derniers camarades de camp – êtes-vous d’accord?

Les fans de I’M A Celeb se sont plaints de la composition des six dernières célébrités après le vote de Babatunde Aleshe.

Les téléspectateurs de la populaire émission ITV sont restés furieux et ont critiqué les camarades de camp comme « ennuyeux » sans « aucun drame » dans la finale.

Hier soir, Babatunde, 34 ans, a fait ses adieux au camping I’m A Celeb en devenant la cinquième célébrité à être exclue de l’émission.

Les fans au cœur brisé ont immédiatement inondé les médias sociaux pour riposter à la décision, alors qu’ils se plaignaient des stars restantes.

De nombreux fans ont déclaré que les six dernières célébrités étaient “ennuyeuses” et ont suggéré que c’était “le pire qu’ils aient jamais vu” après le départ de Babatunde.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit: «La mauvaise personne est encore partie. La finale va être tellement pleine, il reste les ennuyeuses.

Un autre a ajouté : « Un six final si ennuyeux, l’un des pires que j’aie jamais vus. Les seuls à le maintenir à flot sont Matt, Chris et Seann.

« Owen agit stupidement et n’est pas particulièrement excitant. Mike est ennuyeux et l’orge parle. Jill n’est pas drôle et grince des dents.

Un troisième fulminait : « C’est exactement ce que je pensais, les gens qui restent sont trop semblables et c’est ennuyeux. Je serai à l’écoute du cyclone des célébrités et de la finale.

Un quatrième a simplement conclu : « Tellement ennuyeux !





Cependant, d’autres ont répondu qu’ils “ne pouvaient pas attendre” pour voir comment les derniers épisodes se dérouleraient alors qu’ils mettaient leur poids derrière les célébrités.

Cela vient après que les fans aient eu le cœur brisé que Babatunde quittait la jungle – après s’être retrouvé dans les deux derniers avec Seann Walsh.

Les fans se sont précipités sur Twitter pour partager leurs réflexions sur la sortie, avec une écriture: “En fait, éviscéré de voir Babatunde partir – Matt ferait mieux de ne pas gagner.”

Un autre a dit: “PAS BABATUNDE”, tandis qu’un troisième a répondu: “Je suis vraiment triste de voir Babatunde partir!”

Après sa sortie, Baba a déclaré aux animateurs de l’émission Ant et Dec : “C’était fou – y vivre est une expérience totalement différente.

«En regardant à la maison, vous pensez, ah ces gars jouent, tout va bien là-dedans. Passer deux semaines et demie là-dedans, c’est du hardcore. C’est intense. Tout ce que nous faisons, c’est parler de nourriture.

Discutant de ses essais Bushtucker, Baba a ajouté: «J’ai l’impression d’avoir plus peur des crapauds maintenant que je ne l’étais. Vous m’avez lancé celui-là.

«Quand ils sont arrivés, je pensais que vous étiez mauvais. Je n’aime pas leur apparence. On dirait qu’ils sont nés dans la fosse de l’enfer. Ce sont des démons.

La sortie de Baba intervient après que Boy George, Sue Cleaver, Scarlette Douglas et Charlene White ont été élus hors de la jungle.

Alors qu’Olivia Attwood a été la première à quitter cette série de l’émission après avoir été précipitée à A&E suite à un drame médical.