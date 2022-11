Les fans de I’m A Celeb ont tous la même plainte à propos des remarques de Sue Cleaver après avoir reçu la hache

Les fans de I’M A Celeb ont réagi la nuit dernière alors que Sue Cleaver a déclaré que les essais Bushtucker pourraient “être bourrés” – bien qu’ils aient réussi à éviter tous les essais sérieux.

La légende de Corrie, 59 ans, n’a pas hésité à montrer sa joie de quitter le camp et était ravie que son temps dans la jungle soit terminé lundi soir.

S’exprimant après avoir été expulsée du camp, Sue a dit sans ambages aux hôtes Ant et Dec : « Vous pouvez remplir vos essais là où le soleil ne brille pas.

« J’en ai vraiment assez. C’est n’avoir absolument aucun contrôle sur toute votre vie et c’est bizarre.

Elle a ajouté: “J’ai fait le trajet de ma vie, mais je suis contente que cela se soit terminé là parce que vous ne voulez pas voir la” mauvaise Sue “.”

Cependant, les téléspectateurs n’ont pas tardé à souligner que la star de Corrie a heureusement échappé à la plupart des épreuves exténuantes.

L’un d’eux a écrit: “Vous pouvez bourrer vos essais” QUELS ESSAIS AHAHAHAH U N’A PAS FAIT ONE SUE LOVE. #ImACeleb”

Un autre a posté : « Attendez, Sue a parlé d’essais, mais je jure qu’elle n’en a pas fait ? je voulais la voir en faire un #imaceleb”

Un troisième a fait écho: «’Peut-il bourrer les essais’ Vraiment Sue? En a-t-elle même fait un bon?

« Elle sait que les tâches pour les friandises ne comptent pas vraiment comme un procès Bushtucker ? Aimez-la / détestez-la, elle avait totalement deux visages quand il s’agissait de Matt. Il est définitivement temps pour elle et Charlene de partir, contrairement à Scarlette #ImACeleb ”

Un autre a ajouté: “C’est dommage que j’aimais Sue au début mais elle n’a rien fait, n’a pas fait d’essai. Assis là-bas, il n’a pas contribué et a obtenu son bon travail si vous pouvez l’obtenir. . Chris et Baba sont les mêmes et tout ce qu’ils tentent est à moitié fou. Jill ou Mike pour la victoire pour moi #ImACeleb”





Tout au long de son séjour dans la jungle, certains fans avaient critiqué Sue pour n’avoir participé à aucun des essais – elle n’avait participé qu’à ceux où tous les camarades de camp étaient tenus de le faire.

Les fans se sont immédiatement rendus sur Twitter, l’un d’entre eux disant : « Sue hurlant de bonheur qu’elle part. ALLONS-Y. Je n’ai même pas fait un seul essai et c’était horrible.

Tandis qu’un autre disait : « Bonne décision. Avec tout le respect que je lui dois, Sue n’a pas fait grand-chose.

Cette fan a été choquée qu’elle soit partie en disant: “Oh pas poursuivre! Elle était très amusante, elle va nous manquer.

Pendant ce temps, dimanche soir, Scarlette Douglas était la deuxième camarade de camp à quitter la jungle – quelques heures après que la présentatrice de Loose Women, Charlene White, 42 ans, ait été la première célébrité à être expulsée de la série.

Elle s’est retrouvée dans les deux derniers aux côtés du comédien Babatúndé Aléshé, 36 ans, ce qui a ensuite amené la série ITV à faire face à des accusations de racisme.

Mais s’exprimant pour la première fois depuis qu’elle a quitté la jungle, Scarlette, qui présente la pire maison de Channel 4 dans la rue aux côtés de son frère Stuart Douglas, a décrit comment elle savait qu’elle était l’« outsider » de la série tout en jouant aux côtés de grands noms tels que Boy George. .

S’adressant au Sun, elle a déclaré: «Je suis toujours venue ici en tant qu’outsider. J’ai le moindre profil de personne d’autre, vous savez, tout le monde ne sait pas qui je suis. Espérons qu’ils le fassent maintenant !

Elle a ajouté: “Donc, je n’allais jamais obtenir le plus de votes. Vous savez, même si vous ne regardez que quelque chose comme Instagram, j’ai toujours le moins d’abonnés.

« Si je passe par quelque chose comme ça. Je n’obtiendrai pas tous les votes.

“Donc pour moi, tout ce que j’aurais pu faire dans la jungle était de faire de mon mieux et d’espérer que les gens m’aimaient et espéraient que les gens voteraient pour moi.”

