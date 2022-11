Les fans de I’m a Celeb ont tous la même plainte à propos de Sue Cleaver alors qu’Owen Warner prend le dernier procès

Les fans de I’M a Celebrity ont tous eu la même plainte à propos de Sue Cleaver alors qu’Owen Warner a participé au dernier procès de Bushtucker.

Le beau gosse Hollyoaks Owen, 23 ans, s’est proposé pour la tâche Boiling Point – mais les téléspectateurs n’ont pas tardé à souligner quelque chose à propos de Sue, 59 ans.

TVI

Les fans avaient tous la même plainte à propos de Sue[/caption] TVI

Owen s’est porté volontaire pour participer au dernier procès[/caption]

Une personne a tweeté : « Sue ne s’est pas encore portée volontaire pour faire AUCUN essai. Rappelle-moi pourquoi elle est allumée.

Un autre a dit: “Est-ce que Sue va jamais faire un procès ??”

Et un troisième a fulminé: “Je n’ai pas encore vu sue faire un vrai procès.”

Le camarade de camp de Sue, Seann Walsh, a également été critiqué, comme quelqu’un d’autre l’a écrit: “Sue et Seann ne se sont pas portés volontaires pour faire un procès… encore une fois.”

Alors qu’il a été décidé qu’Owen se chargerait du procès, Mike Tindall, Chris Moyles et Matt Hancock se sont tous mis en avant.

Mais il s’avère qu’ils ont fait le bon choix car Owen est reparti avec les neuf étoiles pour le camp, avec du temps libre.

S’exprimant plus tard dans le Bush Telegraph, Owen a déclaré : “Beaucoup de choses vont me manquer à propos de cette expérience dans la jungle, mais revenir avec de bonnes nouvelles à un groupe de personnes affamées, c’est le meilleur sentiment qui soit.”

Chris – qui a déjà affronté Boiling Point et n’est reparti qu’avec une seule étoile – a ajouté: «À quel point cela me fait-il mal maintenant, vous savez? Une étoile, toutes les étoiles et à court de temps, il restait du temps sur l’horloge… »