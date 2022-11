Les fans de I’m A Celeb n’arrivent pas à croire que l’âge de Sue Cleaver dit “elle a l’air si bien”

Je suis une célébrité… Les fans de Get Me Out Of Here ont été choqués par l’âge de Sue Cleaver, alors qu’ils jaillissaient sur elle comme « si belle ».

L’actrice – qui est surtout connue pour son rôle dans Coronation Street – avait l’air glamour dans une combinaison lors du premier épisode de la nouvelle série de la compétition à succès ITV.

Rex

Rex

Sue, qui joue Eileen Grimshaw sur Corrie, a séduit les fans avec son âge alors qu’elle se présentait dans son premier VT hier soir.

Se présentant, elle a déclaré aux fans qui regardaient : « Je suis sur Corrie depuis près de 23 ans, c’est long, je suis très vieille. J’ai 59 ans.

“J’ai besoin de me mettre au défi de sortir de ma zone de confort, alors c’est l’année où je fais de nouvelles choses.”

Les téléspectateurs ne pouvaient pas croire que Sue approchait de la soixantaine – et se sont tournés vers les médias sociaux pour jaillir de son look glamour et de sa peau jeune.

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ pour l’amour de pete Le présentateur de GMB secoue alors qu’Andi Peters est remplacé par le candidat de I’m A Celeb DÉBUT SOGGY Mike Tindall a une araignée sur la tête alors qu’il est immergé dans l’eau

“J’adore Sue ! Aussi COMMENT a-t-elle 59 ans ? ! Elle a l’air incroyable”, a écrit l’un d’eux sur Twitter, tandis qu’un autre a ajouté: “Sue a fière allure pour 59 ans.”

Un troisième a ajouté: “Sue a l’air incroyable pour 59 ans”, tandis qu’un quatrième a convenu: “Sue est magnifique, je n’arrive pas à comprendre qu’elle a 59 ans.”

Cela vient après que Sue ait taquiné sa sortie du feuilleton après 22 ans.

La télévision était occupée à filmer ses scènes de sortie pour le feuilleton jusqu’à la dernière minute avant de s’envoler pour l’Australie pour I’m A Celeb.





Sue est une star majeure du feuilleton depuis 2000, avec son personnage Eileen mariée au tueur en série Pat Phelan.

On ne sait pas encore si la sortie de Sue de Corrie est permanente ou non.

Interrogée sur ses préparatifs pour la jungle, Sue a déclaré au Sun et à d’autres médias : « Non, j’ai essayé de filmer les scènes dont ils avaient besoin au travail avant de venir ici.

“Donc, ma priorité a été de faire mon travail avant de partir.”

Sue a admis qu’elle avait reçu des conseils utiles de ses copains de Corrie qui sont déjà apparus dans I’m A Celebrity.

Son patron à l’écran Simon Gregson et sa voisine Jennie McAlpine ont tous deux participé à l’émission.

“Je pense qu’ils ont été assez surpris quand ils ont appris que j’allais le faire”, a expliqué Sue à propos de leurs conseils utiles.

En savoir plus sur le soleil SAPIN RÉEL Je suis obsédé par Noël et mes conseils astucieux donneront à n’importe quel arbre bon marché un aspect luxueux SURCHARGE Nous sommes passés à un compteur intelligent et avons été facturés 13 000 £ en UNE NUIT

“Mais oui, je sais. J’ai leur soutien derrière moi, ce qui est une belle chose. Alors oui, j’ai juste hâte d’y aller maintenant.

« Ils ne m’ont pas dit de faire attention à quoi que ce soit. Ils viennent de dire que vous allez simplement en profiter et vivre une belle aventure.