Les fans de I’m A Celeb menacent d'”émeute” alors qu’ils “s’entraînent” qui sera ensuite expulsé

Les fans de I’M A Celebrity… Get Me Out Of Here ont menacé de « faire une émeute » alors qu’ils « s’entraînent » pour savoir qui sera ensuite expulsé de la jungle.

Hier soir, les fans ont eu le cœur brisé lorsque la star de A Place In The Sun, Scarlette Douglas, a fait ses adieux au camp de la jungle.

Érotème

Les fans pensent avoir déterminé qui sera la prochaine personne à être expulsée[/caption] Érotème

Les téléspectateurs craignent que Babatunde ne soit le prochain après s’être retrouvé dans les deux derniers[/caption]

Scarlette, 35 ans, a été le résultat surprise de la dernière élimination, recevant le moins de votes du public.

Elle a été rejointe dans les deux derniers par son meilleur ami de la série, le comédien Babatunde Aléshe – un jour après l’expulsion de Charlene White.

Maintenant, les fans pensent qu’ils ont “déterminé” qui sera le prochain à partir et ont menacé de boycotter l’émission s’ils avaient raison.

S’adressant à Twitter, de nombreux fans ont suggéré que ce serait Babtunde, 34 ans, qui serait le prochain à dire au revoir, déclenchant une ligne de course.

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CELEB IL EST DE RETOUR! Owen de I’m A Celeb s’attaque à un procès 1 étoile notoire qui a laissé Chris au bord des larmes Trop tard! Les fans de I’m A Celeb disent tous la même chose alors que Hancock parle enfin de dyslexie

Tout cela grâce au fait que le comédien s’est également retrouvé dans les deux derniers du vote du public, et maintenant les fans pensent qu’il est à risque.

“Voter jusqu’à présent. Les deux femmes noires ont voté contre. Cela ne dit pas grand-chose pour le public britannique raciste, n’est-ce pas ? » un ventilateur a fulminé.

“Je suppose que Babatunde Aleshe sera le prochain, puis Boy George.”

« Si c’est Babatunde qui sort ensuite… alors je jure que tu es juste raciste. Ce n’est pas une coïncidence », a ajouté un second.





À côté d’un GIF de quelqu’un qui s’éloigne, un troisième a ajouté: “Si Babatunde est le prochain à partir”, tandis qu’un quatrième a déclaré: “Parce que le spectacle est fixé, demain ce sera Babatunde.”

“Je vais boycotter le spectacle”, a conclu un cinquième de l’élimination en cours, alors qu’un sixième a convenu: “Je vais faire une émeute.”

Cela vient après que les téléspectateurs de I’m A Celebrity aient déclaré que le racisme était à l’origine de l’élimination des camarades de camp noirs Charlene White et Scarlette.

Un téléspectateur a écrit sur Twitter : “Deux femmes noires ont été expulsées en premier et les gens veulent que vous croyiez que le racisme est éradiqué.”

Un autre a posté : « J’essaie de ne pas penser au RACISME. C’est RIDICULE », comme un troisième a déclaré : « Le racisme est ancré dans la Grande-Bretagne moderne.

ITV a refusé de commenter.

La présentatrice de télévision Scarlette a été visiblement choquée par sa sortie prématurée – et a fondu en larmes lors de l’émission émouvante d’hier soir.

Après avoir rencontré les hôtes Ant McPartlin et Dec Donnelly de l’autre côté du pont, Scarlette a admis : « Je suis absolument dégoûtée.

En savoir plus sur le soleil Ta-ra TYLER Les fans stricts ont tous la même plainte à propos de la juge en chef Shirley Ballas JOUR DE PAIE Martin Lewis prédit quand le paiement du coût de la vie de 900 £ pourrait être payé l’année prochaine

« Je ne vais même pas mentir à ce sujet. Je sais que certaines personnes voulaient partir, mais j’ai dit “Je ne suis pas encore prêt à partir”.

“Ces gens sont incroyables et la jungle est incroyable.”

Bien que I’m A Celebrity ait un vote public pour donner aux téléspectateurs le contrôle sur qui ils veulent rester ou partir, certains fans ont accusé le résultat d’être “fixé”.