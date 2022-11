Les fans de I’m A Celeb lancent une campagne secrète pour “gâcher” l’émission en faisant d’un camarade de camp impopulaire le gagnant

Les fans de I’M A Celeb ont découvert une campagne secrète pour “gâcher” le spectacle en couronnant un camarade de camp controversé comme vainqueur.

Ils estiment que les fauteurs de troubles ont voté pour éliminer les vrais fans de la série.

Les fans de Telly ont été stupéfaits que Matt Hancock soit toujours dans la série[/caption] Instagram

Les fans de I’m A Celeb ne peuvent pas croire que Matt Hancock a battu une série de stars populaires[/caption]

Les fans de Telly ont été stupéfaits que Matt Hancock soit toujours dans la série – et pensent qu’ils savent pourquoi.

Cela vient après que Babatunde soit devenu la cinquième personne à être exclue de la série, et avant lui, de grands noms tels que Boy George, Sue Cleaver de Corrie, Scarlette Douglas et Charlene White ont été expulsés de I’m A Celebrity.

L’un d’eux a écrit sur Reddit: «Les trolls votent délibérément pour garder Matt pour emballer le public.

“Comme ils ne sont pas fans de la série, mais le vote est gratuit, ils veulent donc semer la pagaille.”

Un autre a déclaré: “Les gens votent pour garder Matt Hancock dans l’émission – juste pour emballer les téléspectateurs.”

Pendant ce temps, les fans de I’M A Celeb ont expliqué pourquoi ils voulaient que Matt Hancock, en disgrâce, remporte la série.

Il y a eu indignation après que l’ancien secrétaire à la Santé, 44 ans, soit resté dans la série – tandis que d’autres stars ont été licenciées.

Un tweeté: “Je n’étais pas fan de Matt Hancock à l’époque des convoitises, je comprends que ce doit être gênant de l’avoir dans le camp, ce que j’ai observé, c’est que certains camarades de camp agissent simplement comme de vils tyrans.”





“Cela ne devrait pas être toléré, ce n’est pas acceptable d’intimider qui que ce soit, il le prend juste et continue, cette année a été horrible à regarder, j’espère que quand ils sortiront et regarderont ça en arrière et j’espère qu’ils marcheront dans la honte ! ”

Un autre a déclaré: “L’intimidation à tout le moins, quoi que quelqu’un ait fait, ne donne à personne le droit de créer un environnement de meute, il n’y a qu’Owen et Sean qui ont agi comme des adultes.”

À quelques jours de la fin du spectacle, Ant et Dec couronneront le nouveau roi ou reine de la jungle dimanche soir.