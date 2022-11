Les fans de I’m A Celeb fulminent alors que les stars “mangent de la nourriture qu’elles ne peuvent pas se permettre mais se plaignent d’avoir faim” pendant la crise du coût de la vie

Les fans de I’M A Celebrity sont devenus furieux après avoir vu les stars “manger des aliments qu’ils ne peuvent pas se permettre mais se plaindre d’avoir faim”.

Les célébrités ont eu droit à un petit repas hier soir après que Chris Moyles et Owen Warner n’aient remporté qu’une seule étoile pour le camp hier soir.

Rex

Érotème

Hier soir, les camarades de camp ont aussi gagné une frite à déguster dans la jungle[/caption]

La dernière série de stars de I’m A Celeb se plaint depuis longtemps qu’il n’y a pas assez de nourriture pour eux pendant leur séjour dans la jungle.

La nuit dernière, les camarades de camp ont eu du mal avec un repas digne d’une étoile, ce qui a entraîné davantage de plaintes concernant la faim.

Cependant, ces derniers jours, les célébrités ont eu droit à un certain nombre de plats délicieux, notamment des pizzas et des frites et des frites.

Certains fans sont furieux de voir les célébrités “manger des aliments qu’ils ne peuvent pas se permettre”, mais se plaignent toujours que cela n’a pas été suffisant.

Compte tenu de la crise actuelle du coût de la vie, il est difficile pour une grande partie du public britannique de manger au restaurant.

“Ils semblent recevoir plus de nourriture gratuitement que certaines personnes ne peuvent se le permettre. Je pensais qu’ils vivaient dans la jungle de la pizza et des frites, maintenant un petit-déjeuner anglais complet”, a lancé un fan sur Twitter.

Un autre a convenu: “Compte tenu de notre crise actuelle du coût de la vie, comment pensez-vous qu’il est approprié de montrer que la nourriture est apparemment gaspillée?”

« Se plaindre dans une jungle d’avoir faim alors que nous sommes confrontés à une crise du coût de la vie. Wow juste wow », intervint un troisième.





Cela survient après que les fans ont été dévastés pour Owen, 23 ans, après avoir raté l’occasion de brownies au chocolat cette semaine.

Il a désespérément besoin d’autant de nourriture que possible depuis qu’il fait partie de la série, luttant plus que la plupart avec leurs maigres rations.

Après avoir été agacé au début de la journée par Boy George glissant la banane de rechange du camp après la sortie de Sue Cleaver, les choses sont allées de mal en pis pour Owen lorsqu’il a été envoyé pour relever le défi Deals on Wheels.

Rejoint par Chris Moyles, le duo a réussi à se rendre au Kiosk Keith après une partie de charades impliquant le reste du camp.

Mais quand ils sont arrivés à son vélo, ils étaient plus désespérés que jamais de le faire après avoir découvert que le prix était des brownies et les résultats de la Coupe du Monde de la Fifa en Angleterre.

La friandise était “Qui a eu le plus grand nombre de téléspectateurs au Royaume-Uni – la finale de l’Euro masculin 2020, la finale de l’Euro féminin 2022 ou les funérailles de la reine?”

Alors que tout le monde pensait que c’était les funérailles de la reine, il s’est avéré qu’ils avaient tort et Owen n’a eu d’autre choix que de regarder les brownies disparaître.

Vaincu et affamé, Owen s’est effondré sur le sol, la tête entre les mains, et était inconsolable.

“Owen ressemble à un homme brisé. Ces brownies… », a plaisanté l’un d’eux.

Alors qu’un autre a déclaré: “Bien sûr, Owen a plus faim que les autres – il est le plus jeune et incroyablement en forme physiquement, donc son métabolisme sera beaucoup plus rapide que les autres.”

“George se plaindre du fait qu’Owen mange est tellement ironique étant donné qu’il vient de voler cette banane plus tôt”, a ajouté un troisième.

I’m A Celebrity revient ce soir à 21h sur ITV