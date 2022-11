Les fans de I’m A Celeb disent tous la même chose que Babatunde, George et Chris n’obtiennent que trois étoiles

BOY George, Babatunde Aleshe et Chris Moyles n’ont réussi à obtenir que trois étoiles lors du dernier procès Bushtucker.

Le public a voté lundi pour qu’ils participent à Angel Of Agony, épargnant l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock, qui avait terminé six essais consécutifs depuis qu’il avait rejoint l’émission de téléréalité ITV.

Mais le trio a sérieusement lutté et a fini par retourner au camp presque les mains vides – laissant des camarades de camp très affamés.

Ceux qui regardaient à la maison n’étaient pas impressionnés et ont plaisanté en disant que Matt devrait simplement recommencer à le faire.

Une personne a tweeté: “Omg à quel point ils étaient particulièrement babatunde, je déteste dire ça mais Matt aurait fait mieux #imaceleb.”

Un deuxième a ajouté : « Bunch of Losers, get Matt Back !

Alors qu’un troisième a dit : « 3 étoiles ?? GÊNANT. Ils ne peuvent rien dire sur Matt loool #imaceleb.

Avant le procès, Chris Moyles est apparu particulièrement agité à l’idée d’entreprendre le procès et a admis : « Je me sens absolument terrifié. L’agonie n’a pas l’air amusante, n’est-ce pas ? Ce n’est pas “Angel of Fun”, c’est “Angel of Agony”.

À leur arrivée, ils ont été accueillis par un Ant et Dec souriants et une structure qui ressemble à la sculpture Angel Of The North à Gateshead, Tyne and Wear.

Ant a expliqué: “C’est l’ange de l’agonie. Nous nous sentons très à l’aise car il est vaguement basé sur le légendaire repère de Georgie, l’Ange du Nord.

“Vous prendrez chacun une position au sein de l’ange et vous devrez travailler en équipe pour obtenir les étoiles de bas en haut.

“La célébrité du bas récupère les étoiles des trous de l’enfer et les passe à la célébrité du milieu.

«La célébrité au milieu fait ensuite passer les étoiles à travers le maillage jusqu’à la célébrité au sommet. “La célébrité au sommet doit alors utiliser son aimant pour déplacer les étoiles dans les coulisses. Chaque étoile que vous montez dans les coulisses avant la fin des temps est un repas pour le camp.

Il a été convenu que Boy George irait en bas, Babatúndé au milieu et Chris en haut.

Une fois en position, Boy George a admis : “Je vous fais juste savoir que je suis assez nerveux.”





On leur a donné 11 minutes pour 11 étoiles, Dec leur disant : “C’est une question de travail d’équipe !”

La star du Culture Club, Boy George, a commencé à chanter tout en naviguant dans une boîte pleine de créatures pour trouver une étoile avant de la remettre au comédien Aleshe, qui s’est excusé abondamment de l’avoir laissé tomber.

Il a continué à se débattre alors qu’Ant s’exclamait : “La nation retient son souffle !”

Boy George gémit : “Ils doivent arriver au sommet ou nous allons tous avoir faim !”

Au fil du temps, il s’est avéré qu’ils n’avaient remporté que 3 des 11 étoiles.

Bouleversé, Babatúndé a déclaré: «Regardez mec, j’ai eu des doigts de beurre aujourd’hui. J’ai fait de mon mieux. Chaque fois que je m’approchais du sommet et que j’essayais de le passer à Chris, il tombait. Je suis énervé contre moi-même.

Plus tard dans le Bush Telegraph, il a déclaré: “J’ai vraiment l’impression d’avoir laissé tomber l’équipe, mes camps… Je n’ai tout simplement pas pu comprendre le Trial aujourd’hui.”

Boy George a déclaré: «J’étais fier de moi pour avoir surmonté ma terreur. Puis j’ai eu envie de pleurer après.

