Les fans de I’m A Celeb disent tous la même chose lorsqu’ils remarquent une tendance cruelle dans le camp

Les FANS de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here ont été inquiets après avoir remarqué une tendance “cruelle” dans le camp.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle n’ont pas pu s’empêcher de remarquer comment l’une des stars continue d’être choisie pour “les épreuves qui exigent que vous soyez intelligent”.

Les fans ont noté comment Owen a reçu un certain nombre de défis de type quiz

Beaucoup se sont rendus sur Twitter pour se plaindre que c'était "cruel"

La star de Hollyoaks, Owen Warner, a été vue aux côtés de Scarlette Douglas de A Place In The Sun, participant au défi Dingo Dollar hier soir.

Il n’a pas réussi à terminer la tâche, ce qui l’obligeait, ainsi que Scarlette, à identifier et à compter différentes devises dans un délai défini.

Owen, 23 ans, qui est surtout connu pour son rôle de Roméo Nightingale dans le feuilleton, a déjà été qualifié de “crédule” par les téléspectateurs à la maison.

Il a eu des téléspectateurs hystériques quand il a admis qu’il ne savait pas qui était la femme de Mike Tindall, Zara Phillips, bien qu’elle soit royale.

Il a dit plus tard au Bush Telegraph qu’il n’avait aucune idée de la liaison de Matt Hancock – car il a admis qu’il « ne suivait pas » la politique.

Alors que lors de l’ouverture du show, la jeune star a demandé au chanteur pop iconique Boy George “comment il s’appelait”.

Owen est également tombé dans le piège d’un tour joué par l’ancien DJ Chris Moyles, qui a convaincu la star qu’il était “trois fois champion du monde de danse”.

Owen a depuis révélé qu’il n’était pas doué pour les connaissances générales – mais maintenant, les fans ont remarqué une tendance “cruelle” à courir.





L’acteur a été choisi pour un certain nombre de défis “intellectuels”, dont un procès Bushtucker de style Who Wants To Be A Millionaire.

En plus du défi basé sur les devises hier soir, il s’est également vu confier une tâche de mots croisés aux côtés de la lionne Jill Scott la semaine dernière.

Réagissant aux défis, un fan a fait rage sur Twitter: “Cette émission est tellement répugnante pour avoir mis Owen dans tous les essais qui vous obligent à être intelligent.”

Un autre a ajouté: “Mettre Owen dans des quiz est tout simplement cruel.”

Un troisième a convenu : « C’est cruel et vraiment pas drôle. Pour le faire une fois et rire avec lui après bien mais ne continuez pas avec [it].”

Cela survient après que les fans ont été déconcertés hier soir alors qu’Owen et Scarlette n’ont pas réussi à relever le dernier défi Meals on Wheels (anciennement connu sous le nom de défi Dingo Dollar).

La tâche, appelée Jungle De Change, les a vus essayer d’identifier puis de compter différentes devises.

Cependant, dans un changement vers le format généralement léger, conçu pour offrir des friandises aux camarades de camp s’ils réussissent le défi, puis une question, cette fois était différente.

Plutôt que de les laisser prendre leur temps, une horloge de jugement tournait autour d’eux, donnant à Scarlette et Owen un temps défini pour le terminer.

Ils ont finalement échoué et, par conséquent, sont retournés au camp dévastés et les mains vides.

Les fans ne comprenaient pas pourquoi on leur avait donné un délai en premier lieu, ne réalisant pas que le défi amusant de briser la journée des campeurs en accompagnait normalement un, car ils avaient toujours été atteints auparavant.