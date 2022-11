Les fans de I’m A Celeb disent tous la même chose après qu’Olivia Attwood ait été forcée de quitter la jungle

JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ… Sortez-moi de là ! les fans ont tous été d’accord après la sortie choc d’Olivia Attwood de la jungle.

La beauté de Love Island retourne actuellement au Royaume-Uni après avoir été retirée pour des raisons médicales.

Rex

Olivia a depuis rompu son silence et a insisté sur le fait qu’elle avait «le cœur brisé», ajoutant que les médecins avaient jugé qu’il n’était «pas sûr» pour elle de retourner au camp.

Les téléspectateurs de I’m A Celebrity – qui verront sa sortie dans l’émission de ce soir – ont été éventrées par le départ d’Olivia. Et pour une raison en particulier.

Les fans craignent que l’émission ITV1 ne manque désormais de “drame” et de “divertissement” sans la fougueuse star de télé-réalité blonde pour le fournir.

L’un d’eux a écrit sur Twitter : « Gutted Olivia est déjà partie, l’une des seules personnes intéressantes dans la jungle cette année, et espérait qu’elle remuerait un peu le pot aussi pour que nous ayons enfin un drame ! pense que ça va être un autre festival de répétition d’une série maintenant.

Un autre a convenu: « Absolument dégoûté d’apprendre qu’Olivia Attwood a été forcée de quitter la jungle pour des raisons médicales… je la voulais dans cette émission depuis des années et je savais qu’elle nous aurait fourni tant de divertissement, elle était là depuis si peu de temps. ”

Et un troisième a ajouté: “Olivia Attwood allait probablement être la camarade de camp la plus divertissante de la série.”

La nouvelle de la sortie choc d’Olivia de I’m A Celebrity est arrivée quelques heures seulement après le début de la série 2022 en Australie.

L’équipe médicale a jugé qu’il n’était «pas sûr» pour Olivia de retourner au camp après un drame pendant la nuit.

Mais dans un message crypté, son représentant a déclaré: “Vous entendrez la vérité d’elle en temps voulu.”

Écrivant sur l’histoire Instagram d’Olivia, un porte-parole de «Team Liv» a écrit: «Dire qu’Olivia a le cœur brisé serait un euphémisme.

“Elle rêvait de faire I’m A Celebrity depuis des années, et aimait absolument chaque seconde de la série et se lançait dans la jungle les pieds devant (comme nous savions qu’elle le ferait).

« Cependant, pour des raisons indépendantes de sa volonté, son voyage a été écourté.

“Votre soutien et vos aimables paroles ont signifié le monde absolu pour elle, maintenant autant qu’il l’a toujours fait.

“Vous entendrez la vérité d’Olivia en temps voulu et elle sera de retour sur vos écrans dans la nouvelle année.”

Olivia était entrée dans l’histoire en tant que première personne de Love Island à aller dans la jungle.

Elle a été couronnée VIP lors d’un vote public et a choisi la star de la radio Chris Moyles pour la rejoindre pour le traitement spécial.

Mais bien qu’elle n’ait duré qu’une journée, elle rentre maintenant chez elle et recevra toujours ses frais de 125 000 £ après la sortie anticipée, qui se situeraient entre 100 000 £ et 125 000 £.

“Olivia voulait continuer et parce que c’était la décision de l’équipe médicale, elle n’a rien fait de mal et devrait donc être en ligne pour être payée”, a déclaré une source télévisée au Mirror.

Un représentant de I’m A Celebrity a déclaré : « Par mesure de précaution, Olivia devait quitter la jungle pour subir des contrôles médicaux.

Malheureusement, l’équipe médicale a indiqué qu’il n’était pas sûr pour Olivia de retourner au camp car il doit y avoir une enquête plus approfondie.

“Elle a été absolument brillante et elle nous manquera beaucoup dans la série.”

