Les fans de I’m A Celeb disent tous la même chose après avoir remarqué l’absence de la fonctionnalité préférée des fans de l’émission

Les fans de I’M A Celebrity attendent avec impatience le retour de l’émission sœur Extra Camp.

Le populaire programme dérivé a été supprimé en 2020 car il a été jugé trop cher par ITV.

Érotème

Les fans de I’m A Celebrity adoreraient dire bonjour à l’émission sœur Extra Camp[/caption]

Maintenant que le programme est revenu en Australie après deux ans au Pays de Galles en raison de la pandémie de coronavirus, les téléspectateurs ont le sentiment qu’il manque quelque chose au format traditionnel.

L’un d’eux a déploré sur Twitter : « Savez-vous ce qui me manque ? CAMP SUPPLÉMENTAIRE. #ImACeleb.

Un autre a posté: “J’aimerais qu’ils aient encore Extra Camp, ne serait-ce que pour faire les statistiques hebdomadaires sur la chose la plus recherchée sur la jungle. Parce que je sais très bien que cette semaine est ‘Chris Moyles Musical’ »

Un troisième a demandé: “Pourquoi n’y a-t-il pas l’émission #ImACeleb Extra Camp cette année?”

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ favori de la jungle C’est qui est pressenti pour gagner, je suis une célébrité LE CALME La famille de Charlene White rompt le silence sur le refus de dormir dans le camping-car I’m A Celeb

Extra Camp a été organisé par les anciens concurrents Emily Atack, Adam Thomas et Joel Dommett dans sa dernière série.

Il avait couru depuis le début de l’émission de téléréalité dans la jungle en 2002.

Mais les patrons ont décidé le compagnon d’ITV2, précédemment appelé I’m a Celebrity… Get Me Out of Here! NOW!, était devenu trop cher.

Il a été diffusé à 22h30 – juste en dehors du programme des heures de grande écoute de la chaîne, qui est sur le point d’obtenir un gros coup de pouce.





Une source d’ITV a déclaré à l’époque: “ITV discute de l’avenir d’Extra Camp depuis un certain temps et ce n’est pas une décision qu’ils ont prise à la légère car ils l’aiment beaucoup.

«Mais les patrons se concentrent sur la croissance de l’offre aux heures de grande écoute d’ITV2 sur la chaîne et Extra Camp, malheureusement, n’en fait pas partie.

“Le spectacle coûte assez cher à faire et, dans le climat actuel, ils ont dû prendre une décision commerciale difficile.”

Joel Dommett a déclaré à propos de la décision: «Le moment est malheureusement venu de mettre Extra Camp au lit dans son hamac inconfortable.

« Le spectacle ne continuera plus. Ce fut un immense privilège de faire partie d’un spectacle avec une histoire aussi riche remplie d’hôtes incroyables. Les producteurs m’ont assuré que @emilyatackofficial @adamthomas21 et moi-même ne sommes pas à blâmer.

«Ils ont dit que l’émission était meilleure que jamais et aussi que Joel est le présentateur le plus sexy que nous ayons jamais eu (je n’écoutais pas mais c’était quelque chose comme ça) – c’est simplement parce que c’est cher compte tenu de l’heure tardive et que les fonds vont être utilisé dans plus de créneaux horaires de grande écoute.

« Je leur ai dit qu’Adam le ferait gratuitement mais la décision est prise. Merci à toute l’équipe qui a fait de ces 3 années les plus merveilleuses, vous m’avez façonné en tant que personne et présentateur. J’ai tellement appris.

“Merci à tous d’avoir regardé.”

Depuis la neuvième série en 2009, Extra Camp a été principalement filmé en direct en Australie, avec seulement quelques interviews occasionnelles de célébrités diffusées depuis Londres.

L’émission comptait 17 présentateurs depuis sa première diffusion.

En savoir plus sur le soleil TOUS LES CHANGEMENTS McDonald’s change radicalement ses menus pour la Coupe du monde LAISSER UNE MARQUE Je suis connue comme “la fille avec des dips de hanche” – les gens me trollent mais j’aime mon corps

Les hôtes précédents comprenaient la tragique It Girl Tara Palmer-Tomkinson, Emma Willis, la défunte présentatrice de Love Island Caroline Flack et sa remplaçante dans l’émission de rencontres Laura Whitmore.

Stacey Solomon et Scarlett Moffatt l’ont également dirigé.

Caractéristiques de Rex

Les anciens concurrents Joel Dommett, Emily Atack et Adam Thomas ont accueilli la dernière série d’Extra Camp en 2020[/caption]