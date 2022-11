Les fans de I’m A Celeb disent tous la même chose alors que les trois derniers sont révélés

MIKE Tindall a raté une place dans la finale I’m A Celebrity dans un résultat choc.

Ce soir, Matt Hancock, Owen Warner et Jill Scott sont devenus les trois derniers debout et ils s’affronteront pour être nommés roi ou reine de la jungle demain soir.

Mike a raté une place en finale

Matt a maintenant atteint la finale

La nouvelle a été un choc pour les fans qui s’attendaient depuis longtemps à ce que Matt soit exclu de la série.

S’adressant à Twitter, une personne a écrit: “Comment Matt est-il toujours au-dessus de Mike? #ImACeleb.

Un deuxième a demandé: “Comment Mike est-il parti et Matt est TOUJOURS LÀ, quiconque a subi un lavage de cerveau suffisant pour voter pour Matt Hancock, pouvez-vous me rendre service et me bloquer.”

“Comment votez-vous tous pour Matt au lieu de Mike ????????? Qu’est ce qui ne vas pas chez toi???? s’il l’emporte sur les vrais gagnants mérités Jill & Owen, je provoquerai une émeute #ImACeleb », a ajouté un troisième.

L’ancien capitaine de rugby anglais, 44 ans, a été accueilli par sa royale épouse Zara Tindall, qui s’est précipitée dans ses bras sur le pont après avoir passé 22 jours au camp.

Serrant dans ses bras Zara, qui est la nièce du roi, il a dit : “Tu m’as tellement manqué.”

S’adressant à Ant et Dec à propos de son expérience sur I’m A Celebrity, il a déclaré: «Cela a été beaucoup de rires.

“Je veux dire que c’est la meilleure chose que vous puissiez faire quand l’humour est bon et en toute justice pour tout le monde, tout le monde a son humour distinct et Seann restera toujours dans ma tête. J’adore ce gars.

Mike a ajouté: “En entrant, je n’étais pas inquiet pour le séjour, je n’étais pas inquiet pour la nourriture, je me suis en quelque sorte retrouvé à cet endroit, mon expérience allait être ce qui s’est passé au camp et aux essais parce que je savais que Mia voudrait que je fasse des essais avec des bestioles effrayantes parce que c’est comme ça qu’elle aime ça.

Pendant ce temps dans l’émission, l’ancienne star du rugby, mariée à la nièce du roi, a suscité la controverse avec ses conversations au coin du feu.

En savoir plus sur Je suis une célébrité

Il a qualifié son camarade de camp Matt Hancock de “taureaux ****er”, a révélé que lui et sa femme royale Zara avaient eu un premier rendez-vous arrosé et s’étaient attaqués à un assistant de production.

L’arrivée de Matt a laissé ses camarades de camp stupéfaits et commençaient à craindre que cela ne devienne le “The Matt Show” après avoir affronté six Bushtucker Trials d’affilée.

Le public a voté pour le punir pour sa mauvaise gestion pendant la pandémie et sa liaison enfreignant les règles avec l’ex-assistante Gina Coladangelo.

Et des candidats, dont Charlene White, 42 ans, et Boy George, 61 ans, ont interrogé le député du West Sussex sur son séjour à Westminster.

Cependant, il a semblé gagner les téléspectateurs qui craignaient d’être victime d’intimidation à un moment donné.

Au cours de l’épisode, Matt a partagé sa déception face à la sortie de Seann Walsh en disant: “Ah, mon Dieu, je suis dégoûté que Seann soit parti, il a juste un cœur d’or absolu. Et il est drôle comme l’enfer. Tout le monde a vu ça.

Après avoir été confirmé comme l’un des quatre derniers, Owen Warner a déclaré: “J’ai atteint un point que je n’aurais jamais pensé atteindre en un million d’années.”





Alors que Jill Scott partageait l’incrédulité, ajoutant: “En fait, je ne peux pas y croire.”

Dans le Bush Telegraph, la Lionne, 35 ans, a poursuivi : « En fait, je n’arrive pas à croire que je suis encore là.

« Je ne pensais pas entrer dans le dernier carré.

“Aujourd’hui va sembler beaucoup plus calme autour du camp.”

Également lors de l’épisode de samedi, les quatre derniers ont affronté le défi du cyclone très apprécié, qui voit les célébrités se frayer un chemin sur une pente glissante et semée d’obstacles tout en essayant de gagner des étoiles pour le camp pour la dernière fois.

Matt a semblé ravi à l’idée de participer au défi, disant à ses camarades de camp : « Je n’aurais jamais pensé que j’arriverais au Cyclone. Ça va être absolument génial, j’ai hâte.

Alors que l’acteur de Hollyoaks, Owen, 23 ans, a déclaré: “Je suis absolument en train de bourdonner, je ne peux pas croire que je suis ici, je ne peux pas croire que je fais ça. Je suis sans voix. Je suis littéralement sans voix.

Jill a ajouté: “Pour avoir l’opportunité de le faire, honnêtement, c’est comme la cerise sur le gâteau.”

Après avoir relevé le défi et s’être fait aborder le rugby par Mike dans le processus, Matt a déclaré : « J’ai juste pensé, marcher droit au milieu… Donnez aux gens ce qu’ils veulent, une grande cible et ils ont adoré. Et puis j’ai été atterri par Mike Tindall.

Ajoutant: “C’était encore plus amusant qu’il n’y paraît.”

La finale de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! sera diffusé sur ITV1 le 27 novembre à 21h.

Owen a été choqué de le voir partir