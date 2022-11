Les fans de I’m A Celeb disent tous la même chose à propos d’Owen Warner alors que Matt Hancock entre dans le camp

Les fans de I’M A Celeb ont hâte de voir la réaction d’Owen Warner quand Matt Hancock entrera dans le camp ce soir.

Les téléspectateurs sont convaincus que le jeune acteur espionnera Matt, à qui les téléspectateurs ont demandé d’être exclu de la série, et n’ont aucune idée de qui il est.

Le député disgracié de West Suffolk a provoqué une énorme controverse en décrochant un accord exceptionnel en tant qu’entrée tardive.

Il est devenu célèbre pendant la pandémie après avoir enfreint ses propres règles de verrouillage en ayant une affaire de bureau et pour avoir retardé le premier verrouillage qui a entraîné plus de 20 000 décès supplémentaires dus à Covid.

Un téléspectateur a déclaré sur Twitter: “Je veux qu’Owen se demande qui est Matt Hancock, car il devra alors essayer de s’expliquer sans laisser tomber toutes les conneries qu’il a réussi à faire #ImACeleb”

Un autre a écrit: “En attendant qu’Owen n’ait pas le moindre brouillard qui est Matt Hancock et essaie de se lier d’amitié avec lui – soit ça, soit il mettra le pied dedans et dira ce que nous pensons tous – je ne sais pas ce qui sera le plus drôle”

Un autre a partagé un mème d’un homme en pleurs et a fait rage: “owen quand il découvre combien de morts le rat a sur les mains.”

L’acteur de Hollyoaks, Owen, a fait un blanc dans l’épisode de lancement de dimanche lorsqu’il a été présenté à Boy George et a demandé à l’icône de la pop: “Comment t’appelles-tu alors?”

Et quand on lui a dit que la présentatrice de télévision Scarlette Douglas était «de A Place In The Sun», il a demandé: «Où se trouve-t-il?»

Il n’avait également aucune idée de qui était Sue Cleaver – bien qu’elle soit une star de savon chevronnée dans sa rivale Coronation Street.





On estime que Hancock recevra au moins 350 000 £ pour apparaître sur I’m A Celeb – avec des fans prêts à le voir hurler de peur dans son premier défi macabre ce soir.

Malgré le tollé général, les animateurs de l’émission étaient restés silencieux sur son apparence – jusqu’à présent.

S’adressant à leur Instagram Live après l’émission d’hier soir, Ant, qui a évité de porter un jugement instantané, a déclaré: «Je pense que beaucoup de gens vont crier à la télé.

“Mais je ne connais pas l’homme, alors attendons de voir.”

Matt et Seann Walsh ont été taquinés à la fin de l’émission de mardi avant de se rendre dans un camp séparé aujourd’hui.