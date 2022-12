Les fans de I’m A Celeb disent tous la même chose à propos de Matt Hancock après qu’il ait quitté son poste de député

Les fans de I’M A Celebrity disent tous la même chose à propos de Matt Hancock après l’annonce de sa démission en tant que député.

L’ancien secrétaire à la Santé a annoncé mercredi qu’il ne se présenterait pas aux prochaines élections générales.

Il est actuellement député de West Suffolk, mais il démissionnera pour de nouvelles “opportunités passionnantes”.

S’adressant à Twitter, Matt a déclaré: “J’ai hâte d’explorer de nouvelles façons de communiquer avec des personnes de tous âges et de tous horizons.”

L’homme de 44 ans a suscité la controverse lorsqu’il a révélé qu’il participait à la série I’m A Celebrity de cette année.

L’ancien député conservateur a terminé à la troisième place alors que le football Jill Scott est devenu la nouvelle reine de la jungle.

Et maintenant que Matt s’éloigne de la politique, les téléspectateurs de l’émission de téléréalité ITV sont convaincus qu’il fera plus de programmes télévisés.

Ma lettre au premier ministre J’ai hâte d’explorer de nouvelles façons de communiquer avec des personnes de tous âges et de tous horizons pic.twitter.com/PPvWB6McyM – Matt Hancock (@MattHancock) 7 décembre 2022

“Matt Hancock se retire uniquement parce qu’il doit faire plus d’émissions de télévision @thismorning comme SAS… il aime les feux de la rampe”, a déclaré une personne.

Un autre a posté: “Vos nouvelles façons de communiquer, je suppose, vous impliquent d’apparaître dans plus d’émissions de télévision où vous êtes payé des sommes d’argent ridicules.”

“Pas de honte non plus quand il vante les mérites d’un travail télévisé plus embarrassant”, a déclaré un troisième téléspectateur.

Un quatrième a déclaré: « Meilleurs vœux pour l’avenir Matt. Tu étais brillant dans la jungle. J’adorerais vous voir plus à la télé. La vie est trop courte. Vous méritez le bonheur.

Cependant, un allié proche de Hancock a déclaré qu’il ne participerait plus aux programmes de télé-réalité.

«Il y a beaucoup de fers dans le feu, mais Matt va maintenant chercher à utiliser son profil public pour mettre en évidence les problèmes graves qui l’intéressent – ​​comme la dyslexie.

“Bien que le séjour de Matt dans la jungle ait été un succès, il ne fera plus de télé-réalité”, ont-ils déclaré.

