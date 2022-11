Les fans de I’m A Celeb disent tous la même chose à propos de Chris Moyles alors que la star de la radio révèle comment il a perdu la 5e place

Les fans de I’M A Celeb ont tous dit la même chose ce soir à propos de Chris Moyles après avoir révélé comment il avait perdu la 5e place

Le DJ, 48 ans, a rejoint ce soir les autres concurrents du camp principal et a parlé de son énorme perte de poids.

Chris s’installe dans la vie dans la jungle et a expliqué pourquoi il avait décidé de perdre du poids.

S’adressant à ses camarades de camp I’m A Celebrity, il a d’abord parlé de sa honte alimentaire passée et a admis: “Une fois, j’ai acheté un kebab allant au micro-ondes.”

Owen a alors dit: “Allez, tu vaux mieux que ça!”

À quoi Chris a franchement répondu: «D’après ce dont je me souviens, c’était bon. Mais à l’époque, je mangeais toutes sortes de conneries.

Il a ajouté : « Je n’ai pas forcément beaucoup mangé mais ce que j’ai mangé était tout à fait mauvais. Tout mauvais.

Interrogé par Charlene sur ce qui a changé les choses, il a répondu : « Un mélange de choses. J’ai escaladé le Kili [Mount Kilimanjaro].

“J’avais 17,5 pierres à Noël et nous grimpions en mars. je suis descendu à 16 [before we went].

« J’ai escaladé le Kili et perdu une pierre en une semaine. je me suis assis à 15 [stone] pendant une éternité et j’ai eu un entraîneur, et un jour je me suis dit : « C’est une perte de temps cet entraînement, je ne perds pas de poids » et il m’a juste aboyé : « C’est parce que ton régime est nul !





« Nous avons donc eu une grande conversation… Je suis tombé très rapidement à 12 pierres. Il ya 10 ans [that was].”

Mais les fans se sont moqués de cette révélation, l’un d’entre eux disant : “Chris Moyles quand il n’a pas mentionné sa perte de poids en 5 minutes”.

Alors que celui-ci a tweeté : “Bien sur Chris pour la perte de poids, mais est-ce que tout cela allait avoir de ses nouvelles ?”

Un autre a dit : « Saviez-vous Chris Moyles était gros ? Je ne pense pas qu’il en ait encore parlé.

Le présentateur de Radio X était motivé à perdre du poids après avoir admis qu’il craignait de mourir s’il continuait son mode de vie malsain.

“Je vieillis. Si je ne reste pas en forme, je serai mort à 50 ans », a-t-il déclaré.

Chris a déjà admis que travailler tôt le matin à l’émission Breakfast Show de Radio 1 pendant des années signifiait que son style de vie était devenu malsain.

Il a été largement rapporté qu’il avait l’habitude de manger principalement de la malbouffe et des collations pendant qu’il travaillait.

Il se serait livré à plusieurs plats à emporter et ferait rarement de l’exercice, mais après avoir quitté la série en 2012 – et pris une pause tôt le matin pendant un moment – ​​cela l’a motivé à s’attaquer au poids une fois pour toutes.

Effectivement, il a fait ses débuts avec sa silhouette amincie en 2015 et n’a pas regardé en arrière depuis.

SE METTRE EN FORME ET EN SANTÉ

La star a précédemment expliqué qu’il avait perdu du poids simplement en modifiant son régime alimentaire et sa forme physique.

Après avoir repéré un article affirmant qu’il mangeait environ 2 000 calories par jour avant sa perte de poids, Chris s’est rendu sur Facebook en 2017 et a affirmé que c’était beaucoup plus.

« Avez-vous raté un zéro ? Si je ne consommais que 2000 calories par jour, j’aurais pu perdre du poids ! Le site Web du NHS indique qu’un homme a besoin d’environ 2 500 calories par jour pour maintenir son poids », a-t-il écrit.

Il a poursuivi en affirmant que bien qu’il soit passé à des aliments plus sains, il ne supportait toujours pas les flocons d’avoine – et a ajouté : « Je mange des œufs tels quels. Le poulet avec la peau n’a commencé à manger du poisson que récemment et a de la dinde à Noël.

Faire du cardio régulièrement et des entraînements intenses pour développer sa masse musculaire lui ont également donné un nouveau souffle.

Pendant ce temps, il a également coupé un coupable majeur – le pain – et réduit la quantité de bière blonde qu’il buvait, ce qu’il a révélé aux fans après avoir repéré de fausses rumeurs selon lesquelles il avait utilisé des suppléments de perte de poids.

“Je n’ai même jamais entendu parler de ce produit, et encore moins utilisé”, a-t-il déclaré sur Facebook.

“Je ne veux pas que les gens lisent ceci et pensent que c’est comme ça que j’ai perdu du poids. Alors voici, de ma petite bouche, la vérité.

« J’ai arrêté d’acheter du pain. Réduire considérablement ma plus grande consommation. J’ai commencé à mieux manger… Entraîné régulièrement. C’est ça.

“Je voulais juste que vous sachiez que je n’ai utilisé aucun supplément et que je déteste toujours… les flocons d’avoine.”

Je suis une célébrité diffusée à 21h sur ITV.

