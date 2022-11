Les fans de I’m A Celeb critiquent l’émission pour avoir fait une “grosse erreur” avec un camarade de camp

FANS de I’m A Celebrity… Les fans de Get Me Out Of Here ont fustigé la série pour avoir fait une “grosse erreur” avec l’un des camarades de camp.

Les téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour se plaindre après les épisodes de mercredi soir – alors que Matt Hancock participait à son premier procès Bushtucker.

Certains fans sont furieux que Matt ait participé à I’m A Celeb[/caption]

Le député Matt, 44 ans, est entré dans la jungle australienne aux côtés de dix autres célébrités plus tôt cette semaine – mais tout le monde n’était pas content de le voir.

De nombreux téléspectateurs ont inondé les médias sociaux pour se plaindre de la participation de l’ancien secrétaire à la Santé au concours ITV très apprécié.

Ils ont fustigé les producteurs de I’m A Celeb pour avoir fait “une grosse erreur” en signant Matt à la série, car ils l’ont critiqué pour “l’avoir gâché”.

Certains fans ont déclaré que la “douleur et le traumatisme” de voir Matt à l’écran avaient été si graves qu’ils avaient dû s’éteindre.

« Pouvons-nous s’il vous plaît ne pas faire en sorte que I’m A Celeb soit entièrement consacré à Matt Hancock », a déclaré l’un d’eux. “Chaque segment d’actualité parle de lui, chaque émission le mentionne, ce n’est pas à propos de lui, ça gâche déjà.

“Grosse erreur des producteurs”, ont-ils ajouté dans le tweet cinglant.

Un deuxième a déclaré : « Je pense qu’ITV va découvrir assez rapidement qu’ils ont fait une grosse erreur… ÉNORME !

“La douleur de la perte et les souvenirs de tous les traumatismes sont encore trop réels. Beaucoup n’ont même pas eu la chance de commencer à guérir. Cette blague est de mauvais goût.





Un troisième a ajouté: «Hancock est devenu plus grand que le spectacle tout d’un coup. Erreur. Ne regarde pas.

Alors qu’un quatrième a déclaré : « 2 minutes après l’arrivée de Matt Hancock et j’ai dû l’éteindre. L’idée qu’il se promène dans une émission de téléréalité tout en rappelant aux gens des êtres chers décédés est odieuse.

“Je pensais que l’équipe Celeb était meilleure.”

Pendant ce temps, d’autres ont défendu Matt d’être dans l’émission, avec une écriture : « Il n’est peut-être pas la personne préférée de tout le monde. MAIS, faisons attention à ne pas essayer de le harceler et de l’humilier.

Cela vient après qu’une star de la télévision ait critiqué Matt et lui ait dit qu’il devrait quitter I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here et faire don de ses honoraires.

L’ancien secrétaire à la Santé a été vu pour la première fois dans l’émission ITV plus tôt cette semaine, avant de s’attaquer à son premier procès Bushtucker dans la jungle australienne hier soir.

Il a encaissé 400 000 £ pour s’être inscrit à l’émission – à la grande fureur d’un certain nombre de ses électeurs.

Maintenant, il a été appelé par une star de la télévision pour QUITTER le programme et faire don de son énorme chèque de paie au NHS.

Charles Hanson, connu pour ses apparitions dans Bargain Hunt et Antiques Road Trip, s’est rendu sur Twitter pour critiquer le politicien.

Charles a écrit: « Personnellement, je pense que Matt Hancock devrait démissionner de I’m A Celebrity et donner les 400 000 £ au NHS.

«ITV et Ant et Dec ont mal évalué notre humeur de la gueule de bois pandémique et ce que nous avons tous subi (beaucoup avec des êtres chers perdus).

“M. Hancock devrait être de retour au travail et tenu responsable.”