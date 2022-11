Les fans de I’m A Celeb claquent Matt Hancock dans la bataille de Camp Leader alors qu’il choisit Charlene White comme adjointe

Je suis une célébrité… Les fans de Get Me Out Of Here ont critiqué Matt Hancock dans la bataille du chef de camp pour son choix d’adjoint.

Les téléspectateurs étaient furieux que l’ancien secrétaire à la Santé ait choisi la star de Loose Women, Charlene White – car ils ont suggéré qu’il ne l’avait fait que pour «la gagner».

Les fans ont été déconcertés lorsque Matt a choisi Charlene comme adjointe

La paire s'est affrontée contre Mike et Sue

Le député Matt, 44 ans, a été interrogé par Charlene, 42 ans, plus tôt cette semaine sur la façon dont il a géré la pandémie de coronavirus au parlement.

Il a été grillé sur sa liaison secrète avec sa plus proche assistante Gina Coladangelo – alors que la présentatrice de télévision s’ouvrait sur la perte de sa tante à cause de Covid-19 au plus fort des directives de verrouillage.

Le couple a été vu en train de partager un câlin émotionnel plus tôt cette semaine après que Matt se soit excusé auprès de ses camarades de camp célèbres pour ses actions.

Matt et Charlene semblaient nouer une amitié après qu’il lui ait dit qu’il “cherchait juste un peu de pardon” pour sa “grosse erreur”.

Matt a été vu en train de choisir Charlene comme adjointe dans le défi du chef de camp, affrontant Mike Tindall et Sue Cleaver.

Les fans étaient furieux de la décision, car ils étaient certains qu’il avait choisi Charlene afin de la «conquérir» après leur dispute avec Covid.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit aux côtés d’emojis suspects : « Matt a-t-il vraiment choisi Charlene comme adjointe ? Hmmm.”

Un autre a ajouté: “Matt essaie juste de convaincre Charlene.”

Un troisième a ajouté: “Pourquoi d’autre Matt choisirait-il Charlene?”





Cela vient après que nous ayons révélé en exclusivité comment Matt a été précipité pour voir un médecin après avoir été piqué par un scorpion venimeux dans le Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici! camp.

Les membres de l’équipe d’ITV ont réussi à trouver le scorpion et à le retirer en toute sécurité du camp avant qu’il ne se dirige vers les autres célébrités, peut révéler The Sun.

Un initié de la télévision a déclaré: “Matt était à l’agonie et a décrit à quel point c’était deux fois plus douloureux qu’une piqûre d’abeille. Heureusement, Matt va très bien, mais c’était quand même une mauvaise piqûre.

“Ces scorpions sont vus dans toute la jungle et les célébrités ont été averties de garder un œil ouvert pour éviter les piqûres douloureuses.”

Ailleurs, son camarade de camp Babatunde Aléshé, 36 ans, a demandé à Matt comment il se sentait après l’horrible piqûre lorsqu’il a été annoncé que le député subirait un autre procès.