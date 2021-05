Les fans de I Can See Your Voice sont hystériques alors qu’Alison Hammond révèle qu’elle était BABY SPICE dans l’acte d’hommage aux Spice Girls

ALISON Hammond Les fans de I Can See Your Voice étaient hystériques alors qu’elle révélait qu’elle était BABY SPICE dans un acte d’hommage aux Spice Girls.

La présentatrice de This Morning, 46 ans, a fièrement revécu ses jours dans un groupe hommage aux hitmakers de Spice Up Your Life à ses débuts.

Alison a dit qu’elle était dans le groupe alors qu’elle travaillait en Tunisie.

Elle a dit: « J’étais Baby Spice, beaucoup de gens pensaient que j’allais pour une Spice Girl différente mais j’ai opté pour Baby Spice. »

Jimmy Carr n’a pas pu résister à une blague et a déclaré qu’elle aurait dû être Mel C.

Le funnyman a dit: « Et Mel C? Vous êtes sportif mais vous êtes allé pour bébé? »

Les fans ont adoré et ont afflué sur Twitter pour commenter.

L’un d’eux a écrit: « J’adore Alison Hammond sur I Can See Your Voice. Elle est tellement drôle et heureuse d’être sur ce panel. »

Un autre a dit: « Jimmy Carr m’a fait des points de suture. »

Pendant ce temps, dans l’émission, Amanda Holden était également la cible des blagues de Jimmy.

Amanda a d’abord abandonné son nom en déjeunant avec Miley Cyrus pour discuter de la performance des meilleurs chanteurs.

Jimmy a plaisanté: « Je voudrais m’excuser pour le panel de ce soir. »

Amanda s’est également envoyée plus tard pendant le spectacle en chantant mal son single Over The Rainbow.

À l’origine, elle avait parfaitement mimé la piste et montré ses talents de synchroniseur de lèvres.

Puis Jimmy l’a taquinée et a dit que c’était médiocre parce que l’enregistrement n’était pas sa vraie voix.

Il l’a défiée de chanter en direct et Amanda a accepté.

Mais quand elle a ouvert la bouche, elle a chanté en plaisantant d’une voix hideuse et a eu le panel, y compris la chanteuse invitée Louise Redknapp, dans l’hystérie.