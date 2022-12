Les fans de I Can See Your Voice sont choqués car ils ne peuvent pas faire la différence entre une mère et une fille qui se ressemblent – ​​pouvez-vous?

Les fans de I CAN See Your Voice ne pouvaient pas faire la différence entre une mère et une fille sosie dans l’émission de ce soir.

Cette soirée était le dernier épisode du programme ITV, qui est animé par t Paddy McGuinness, 49 ans.

Bbc

Les fans de I Can See Your Voice ont été stupéfaits par la beauté d’une mère et de sa fille ce soir[/caption]

Un duo mère et fille appelé Maryanne et Chloé, de Poole, étaient les candidats qui ont aidé le panel de célébrités à choisir le bon chanteur aujourd’hui.

Jimmy Carr, 50 ans, Alison Hammond, 47 ans, Amanda Holden, 51 ans et Layton Williams étaient très reconnaissants pour leurs conseils.

Mais les téléspectateurs qui regardaient à la maison ont été distraits par la beauté de la paire.

Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour partager leur admiration.

L’un d’eux a déclaré: “#icanseeyourvoice Je ne peux vraiment pas distinguer la mère de la fille.”

“Regarder #Icanseeyourvoice et la mère et la fille sont époustouflants, en particulier la fille”, a ajouté un deuxième.

Cela vient après qu’Amanda et Alison aient frappé sauvagement Jimmy dans I Can See Your Voice la semaine dernière.

Les juges de la télévision se sont moqués de l’homme drôle alors qu’ils rejoignaient deux nouveaux candidats pour débusquer le bon des mauvais chanteurs sur scène.

À un moment de l’émission, Alison a commencé: “J’ai soigné Jimmy, quand je suis allée me faire opérer, je suis allée m’occuper de lui”, ce à quoi Paddy a demandé: “Quelle opération était-ce, Alison?”

La star de This Morning a alors répondu, avec un air effronté sur le visage : “C’était l’agrandissement, n’est-ce pas ?”

Un Jimmy peu impressionné a secoué la tête alors qu’Amanda riait en riant à propos de la blague, en disant: “J’en suis très contente.”

Plus tard dans le spectacle, Amanda a pris un coup brutal au comédien, en plaisantant qu’il n’était pas “beau”.

“Le problème, c’est qu’avec la comédie, vous n’obtenez pas beaucoup de beaux comédiens, c’est pourquoi ils recherchent la comédie”, a-t-elle déclaré.