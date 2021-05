Les fans de I Can See Your Voice abasourdis par une chanteuse oubliée qui a failli remporter la place de Girls Aloud avant d’être remplacée par une star

Les fans de I CAN See Your Voice ont été stupéfaits par un chanteur oublié qui a failli remporter une place pour Girls Aloud avant d’être remplacé.

Nicola Ward a remporté une place dans le top 10 de l’émission de chant ITV en 2002, mais a été remplacé par Nicola Roberts après avoir démissionné après une dispute apparente sur la rémunération.

6 Nicola a époustouflé les fans avec sa voix dans l’émission de la BBC Crédit: BBC

Nicola a époustouflé les fans quand il a été révélé qu’elle pouvait chanter pendant le jeu télévisé organisé par Paddy McGuinness où les candidats doivent deviner correctement si les artistes peuvent chanter ou non.

Après l’avoir entendue livrer une mélodie parfaite, les fans ont afflué sur Twitter pour parler de la star qui a raté d’être dans Girls Aloud.

L’un d’eux a écrit: « WOW @SingerNicola était incroyable sur I Can See Your Voice. »

Une seconde a dit: « WOW, Nicola Ward sur Je peux voir ta voix, quelle performance. »

6 Nicola a raté de peu une place dans Girls Aloud Crédit: BBC

6 Nicola Roberts a sa place à la place Crédits: Getty

6 Le groupe est devenu le plus grand groupe de filles de Grande-Bretagne à l’époque Crédit: Instagram

6 Le line-up comprenait Cheryl, Nicola, Nadine, Kimberley et Sarah Harding Crédits: Getty – Contributeur

Pendant qu’elle chantait, il est apparu à l’écran dans une boîte d’information à son sujet qu’elle avait été candidate à Popstars: The Rivals.

Nicola a quitté Popstars: The Rivals dans une rangée apparente sur le salaire et aurait dit que le salaire hebdomadaire de 1 500 £ pour les gagnants n’était pas suffisant et a été qualifié de «trop arrogant» par Pete.

Au lieu de cela, Cheryl Cole, Nicola Roberts, Kimberley Walsh, Nadine Coyle et Sarah Harding ont formé la liste des palmarès avec des succès tels que Sound of the Underground et Love Machine.

Des années plus tard, Nicola a déclaré qu’un petit ami contrôlant avait été à l’origine de sa décision d’arrêter.

6 Le groupe a continué à gagner aux Britanniques Crédits: Getty – Contributeur

Elle a déclaré au magazine Closer en 2010: «Il a dit: ‘C’est moi ou le groupe, vous allez devoir prendre une décision parce que si vous continuez, je ne vous verrai jamais et c’est tout entre moi et toi, c’est fini ». Et à l’époque, c’était tout un ultimatum.

Bien que manquant une place dans Girls Aloud, Nicola a continué à rejoindre un autre groupe de filles et chante maintenant sur des bateaux de croisière.

Pendant ce temps, dans l’émission, Alison Hammond avait des fans de I Can See Your Voice dans l’hystérie alors qu’elle révélait qu’elle était BABY SPICE dans un acte d’hommage aux Spice Girls.

La présentatrice de This Morning, 46 ans, a fièrement revécu ses jours dans un groupe hommage aux hitmakers de Spice Up Your Life à ses débuts.

Alison a révélé qu’elle était BABY SPICE dans un acte hommage aux Spice Girls.

Alison a déclaré qu’elle travaillait en Tunisie dans un groupe hommage

Alison a dit qu’elle était dans le groupe alors qu’elle travaillait en Tunisie.

Elle a dit: « J’étais Baby Spice, beaucoup de gens pensaient que j’allais pour une Spice Girl différente mais j’ai opté pour Baby Spice. »

Jimmy Carr n’a pas pu résister à une blague et a déclaré qu’elle aurait dû être Mel C.

Le funnyman a dit: « Et Mel C? Vous êtes sportif mais vous êtes allé pour bébé? »