Les fans de How I Met Your Mother sont divisés au milieu alors que Hilary Duff est choisi comme « le nouveau Ted » dans la série de suites.

Six ans après la fin controversée de la sitcom, il obtient enfin une émission dérivée avec le joueur de 33 ans jouant le rôle principal.

Getty

Hilary Duff a été choisie pour jouer dans la suite de How I Met Your Mother[/caption]

La suite très attendue en est maintenant aux premiers stades de la production après plusieurs tentatives infructueuses pour la faire décoller.

La série s’intitule How I Met Your Father et, bien que certains fans soient passionnés par les nouvelles, même certains des fans les plus avides de la série originale ne sont pas trop enthousiastes avec le nouvel ajout.

Un fan a ajouté: «Ugh… Comment j’ai rencontré ton père? AH BON? … VRAIMENT?! Pouah… »

Alors qu’un autre a écrit: «Comment j’ai rencontré votre père est une chose maintenant? Maaaaan certaines séries ne savent tout simplement pas s’arrêter. À mi-chemin de How I Met Your Mother, c’était déjà ennuyeux et répétitif. Hahaha. »

Twitter

Les fans étaient divisés sur la nouvelle suite intitulée How I Met Your Father[/caption]

Twitter

Ce spectateur n’est pas trop impressionné par la nouvelle suite[/caption]

Twitter

Certains ont hâte que la nouvelle spin-off tombe[/caption]

Twitter

Les fans ont hâte de voir Hilary Duff de retour en action[/caption]

D’un autre côté, un fan enthousiaste a tweeté: «J’ai un costume de femme, je suis entièrement préparé pour #HIMYF et tellement excité que j’adore @HilaryDuff, j’ai hâte de voir cette belle histoire prendre vie, excité de rencontrer Sophie et son gang! @hulu #HowIMetYourFather #SuitUp. »

Un autre a écrit: «J’aimais cette émission de Lizzie Mcguire quand j’étais petite… tellement contente que @HilaryDuff ait son propre spin-off HIMYM #HowIMetYourFather.»

Isaac Aptaker et Elizabeth Berger ont été confirmés pour diriger la nouvelle série, après leur passage en tant que showrunners pour This Is Us et Love, Victor.

Les créateurs de séries originales Carter Bays et Craig Thomas feront également partie de l’équipe, mais uniquement en tant que producteurs exécutifs.

Disney

L’un des rôles célèbres de Hilary était dans la sitcom Disney Lizzie McGuire[/caption]





Dans une déclaration commune, Bays et Thomas ont déclaré: «Nous sommes honorés par leur passion et leur vision, et nous sommes impatients de les aider à raconter une nouvelle histoire légendaire. (Merci à tous les fans de HIMYM qui l’ont attendu.) »

Aptaker et Berger ont ajouté: «Nous sommes plus que ravis de présenter How I Met Your Father à Hulu.»

« La série originale emblématique de Carter et Craig a révolutionné la comédie d’une demi-heure, et nous sommes très honorés de porter le flambeau pour la prochaine génération – et avec Hilary Duff pas moins! »

L’ancienne star de Lizzie McGuire, Hilary, incarnera un personnage nommé Sophie, le nouveau « Ted » de la série originale de Comment j’ai rencontré votre mère, mais jusqu’à présent, aucun autre nom n’a été annoncé.