Les fans de House of the Dragon sont sous le choc du mariage de Stormy Targaryen dans l’épisode 5

L’épisode 5 de House of the Dragon “We Light the Way” est le drame par excellence de la saveur GoT. Si vous n’avez pas regardé l’épisode, il y a spoilers devant dans cet article. Dans le cinquième épisode de la préquelle de Game of Thrones, un mariage royal est en cours alors que Rhaenyra entre dans un mariage politiquement arrangé avec Lord Laenor, son cousin, qui a un amant. Mariage incestueux mis à part, il y a le dosage habituel du meurtre. Daemon tue sa femme Rhea Royce. Pendant les célébrations du mariage, il dit à Rhaenyra que Laenor “l’ennuierait”; elle le défie de la prendre pour épouse. Pendant ce temps, Ser Criston Cole (avec qui Rhaenyra a eu un truc dans l’épisode 4) se bagarre avec l’amant de Laenor et le tue.

Laenor et Rhaenyra en deuil se marient. À la fin de l’épisode, un roi Viserys en détresse s’est effondré. Bref, le temps passe vite à Westeros.

ils ont tous les deux épousé des hommes homosexuels et leur ont dit "vous, je vous soutiens", vraiment les plus grands alliés de tous les Westeros #HouseOfTheDragon

"Donnez-moi Rhaenyra à prendre pour femme" "Emmène-moi à Peyredragon et fais de moi ta femme" Daemon & Rhaenyra DOWN BAD l'un pour l'autre, oui#HouseOfTheDragon #HOTD

Les invités qui ne sont pas encore sortis quand ils ont vu Leanor ramper et pleurer vers le corps de Joffrey

#HouseOfTheDragon

ils ont commencé la journée si heureux et ont dû se marier en larmes parce que criston putain de cole a dû faire une crise de colère incel… c'est mon pire ennemi #maisondudragon

Démon entrant dans la salle du trône à chaque épisode après avoir été banni dans le dernier : #HouseOfTheDragon #HouseOfTheDragonHBO

Un mariage et des funérailles Bon épisode #HouseOfTheDragon

Dans l’épisode 4, Daemon était revenu en conquérant, Crabfeeder étant mort. Le roi Viserys a pardonné à Daemon et Rhaenyra a de nouveau brillé. Daemon était le roi de la mer étroite et Viserys essayait toujours de pousser Rhaenyra dans le mariage, ce qu’il réussit à faire dans le dernier épisode. Dans l’épisode 4, Rhaenyra avait rejeté chacun de ses prétendants peu impressionnants. Les intrigues d’inceste ont pris de l’ampleur lorsque Daemon et Rhaenyra se sont réunis après s’être liés sur leurs idées de mariage. Cependant, leur rendez-vous a été écourté par Daemon.

