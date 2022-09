Les fans de House of the Dragon sont secoués par des morts tragiques dans l’épisode 6

L’épisode 6 de House of the Dragon fait un bond de 10 ans dans le temps, et si vous ne l’avez pas encore vu, faites attention à spoilers à venir dans cet article. Dans cet épisode, les fans pourraient avoir un petit chagrin car certains des acteurs auxquels ils se sont habitués au cours des cinq derniers épisodes ont changé. La jeune Rhaenyra, interprétée par Milly Alcock, nous manquera particulièrement. Rhaenyra est maintenant jouée par Emma D’Arcy, et au début du dernier épisode, elle donne naissance à son troisième enfant. Aucun de ces enfants n’a été engendré par son mari Laenor (maintenant joué par John Macmillan). Main du fils aîné du roi Lyonel Strong, Harwin, actuel commandant de la Garde de Nuit, les a tous engendrés.

Étonnamment, King Viserys (toujours joué par Paddy Considine) n’a toujours pas tapoté, mais il n’a plus le bras infecté. La reine Alicent (maintenant jouée par Olivia Cooke) continue de rester à couteaux tirés. Pendant ce temps, Daemon (Matt Smith) a épousé Laena (maintenant jouée par Nanna Blondell). Dans l’épisode, Laena ordonne à son dragon Vhagar de la tuer, sachant qu’elle allait mourir en travail, et c’est ce qu’elle fait. Harwin, lui aussi, finit par être assassiné dans un plan ourdi par Larys Strong, qui agit en tant que conseiller d’Alicent.

Personne n’est surpris par les décès dans l’univers de Game of Thrones, mais les fans ont beaucoup réfléchi à ces deux décès, en particulier celui de Laena.

Versez-en un pour ma copine Laena. Elle n’allait jamais être une reine mais elle avait le comportement d’une #HOTD #MaisonDuDragon pic.twitter.com/3I43nQAqKh – dragon… mes boules ➐ (@NightOwlNikk) 26 septembre 2022

RIP à la reine et je veux dire LAENA VELARYON. A mangé chaque seconde de son temps d’écran#HOTD #MaisonDuDragon pic.twitter.com/pDmRywXGj2 — Da$ha☕️ (@fattysalmonroll) 26 septembre 2022

Harwin et Laena méritaient mieux. Cet épisode m’a brisé #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/HyfJruW6Za – Démon Targaryen (@HOTD_Daemon) 26 septembre 2022

Laena a choisi de mourir seule avec son enfant était déchirante mais c’était son choix et un choix puissant. Alors que ce médecin ne parlait que de l’enfant, Daemon s’inquiétait d’abord pour Laena. La différence avec son frère.

“Ma fille courageuse” en effet #HouseOfTheDragon #HOTD pic.twitter.com/9IIFuSMSWI – Mila (@elaaott) 26 septembre 2022

RIP Harwin et Laena, les deux personnes qui ont maintenu les deux Targaryen les plus chaotiques au sol #HouseOfTheDragon #HOTD pic.twitter.com/SuivieGtxd — DmenGore (@DmenGore) 26 septembre 2022

En espérant que les choses soient plus brillantes dans le prochain épisode.

