Les fans de House of the Dragon sont impressionnés par “Mother” Rhaenys Targaryen dans l’épisode 9

L’épisode 9 de House of the Dragon est synonyme de drama-o-clock. Nous voulons dire plus que d’habitude. Si vous n’avez pas encore regardé l’épisode en streaming sur Disney + Hotstar, sachez qu’il y a spoilers devant dans cet article. L’épisode 9 est l’avant-dernier de la première saison de la série, et toute la tension de brassage est sur le point d’atteindre son paroxysme après ce qui se passe dans cet épisode. Rhaenyra et Daemon vivent inconsciemment à Peyredragon tandis qu’Alicent et Otto Hightower se sont emparés du trône à King’s Landing. Criston Cole assassine Lord Beesbury qui dénonce leur geste.

Aegon a été placé sur le trône même si l’épisode établit qu’il est assez terrible, si le fait qu’il ait violé une servante dans le dernier épisode n’a pas déjà fait le travail. La confusion sur le lit de mort de Viserys et une abondance d’Aegons à Westeros continuent de faire des ravages. Pendant ce temps, Aegon lui-même, destiné à être couronné, est MIA. Otto envoie les jumeaux Erryk et Arryk du Kingsguard pour le chercher.

Une fois Aegon localisé, il indique assez clairement qu’il n’a aucun intérêt à être roi, mais il est néanmoins couronné en septembre. Rhaenys, ancienne belle-mère de Daemon et Rhaenyra, s’en offusque et balaie le Sept sur son Dragon, explosant à travers le mur dans une entrée épique. Elle part, vraisemblablement pour avertir Daemon et Rhaenyra de ce qui vient de se passer. Qu’il suffise de dire : cela signifie la guerre.

Les fans sont déjà émotionnellement instables car il s’agit de l’avant-dernier épisode de la première saison. Au milieu de cela, le moment brillant de Rhaenys a apporté de la joie. La guerre qui se profile dans l’épisode final incite également les téléspectateurs à se préparer.

ELLE EST UNE LÉGENDE, ELLE EST UNE ICÔNE, ELLE EST LE MOMENT #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/EAgVOoZ5b2 – Maison de la source du dragon (@HOTDsource) 17 octobre 2022

RHAENYS TARGARYEN. C’EST LE TWEET. #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/lQrLyKXbVO — maison du dragon hors contexte (@oochotd) 17 octobre 2022

Et quand elle deviendra NASTY et commencera à commettre des crimes de guerre, je me tiendrai là à ses côtés #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/Ykr7WBWFPr — l’avocat de rhaenys targaryen (@Targ_Nation) 17 octobre 2022

L’une des meilleures entrées Dragon que nous ayons jamais vues #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/4splErcikK — maison du dragon hors contexte (@oochotd) 17 octobre 2022

TOUT LE MONDE GANGSTER JUSQU’À CE QUE RHAENYS ENTRE DANS LA SALLE. ELLE AURAIT PU CUISINER TOUT LE MONDE. ELLE A MANGÉ ET N’A PAS LAISSÉ DE MIETTES. ELLE EST MAMAN !!!#HouseOfTheDragon #HOTD pic.twitter.com/11naLit33n – Mai H (@Mayham_H) 17 octobre 2022

Après le prochain épisode, ça va être une longue pause, mais les téléspectateurs auront certainement besoin de ce temps pour se remettre de ce qui est sur le point de se passer.

