Les fans de House of The Dragon sont furieux contre le Golden Globe Snub de Paddy Considine

La série dramatique à succès de HBO House of the Dragon a attiré l’attention de tous pour avoir ramené la gloire des premières saisons de son émission précédente Game of Thrones. Mais s’il y a un acteur qui a complètement volé la vedette avec sa performance, c’est bien Paddy Considine. Surtout son dernier épisode a fait croire à tous les fans de House of the Dragon qu’il méritait tous les grands prix pour sa performance spectaculaire. Même George RR Martin, l’auteur de la série Song of Ice and Fire était d’accord. Venant de l’homme qui a créé tout l’univers de la série et de la série de romans, cela veut dire quelque chose. Apparemment, les Golden Globes ne sont pas d’accord. L’acteur britannique n’a même pas reçu une seule nomination pour le spectacle.

Inutile de dire que les fans étaient non seulement déçus mais furieux. Les utilisateurs des médias sociaux ont exprimé leurs réflexions sur ce qu’ils pensaient lorsque les nominations ont été annoncées. Les fans étaient furieux que non seulement Paddy Considine n’ait pas été considéré pour son rôle de King Viserys I, mais même l’acteur Matt Smith n’ait pas reçu de nomination pour jouer le rôle de Prince Daemon. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Pas de nomination aux Golden Globes pour Paddy Considine ?! Je vais avoir besoin des Emmys pour arranger les choses.

“Paddy Considine a été privé d’une nomination au globe d’or mais si emblématique d’Emma d’Arcy pour être le seul membre de la distribution HOTD à être nominé”, lit-on dans un tweet.

Un autre utilisateur a tweeté : “Je n’arrive pas à croire que Paddy Considine ou Matt Smith n’aient pas reçu de nominations aux Golden Globes, vraiment choqué !”

Pendant ce temps, George RR Martin ne tarit pas d’éloges sur l’acteur après sa performance de toute une vie dans l’épisode 8 de la série HBO. Sur son blog, l’auteur a écrit: “Le personnage qu’il (Paddy) a créé (avec Ryan et Sara et Ti et le reste de nos écrivains) pour la série est tellement plus puissant et tragique et pleinement charnel que ma propre version dans FIRE & BLOOD que je suis à moitié tenté de revenir en arrière et de déchirer ces chapitres et de réécrire toute l’histoire de son règne. Paddy mérite un Emmy rien que pour cet épisode. S’il n’en a pas, hé, il n’y a pas de justice. En attendant, je vais donner une claque à Archmaester Gyldayn pour avoir omis tant de bonnes choses.

La mort du roi Viserys est le moment le plus crucial de la série House of the Dragon. Cela a marqué le début de la guerre civile entre les Targaryen appelée la Danse des Dragons.

