Les fans de House of the Dragon sont émus par l’arc du “vrai roi” Viserys dans l’épisode 8

House of the Dragon épisode 8 est tombé et c’est plus de décapitations et de batailles. Si vous n’avez pas encore regardé l’épisode disponible sur Disney+Hotstar, sachez qu’il existe spoilers devant dans cet article. L’épisode 8 fait un bond de six ans dans le temps et de sombres nouvelles vous attendent. Le mari de Rhaenyra, Corlys, est gravement blessé et son frère Vaemond tente de prendre la position de Lucerys, le fils de Rhaenyra et Laenor, comme prochain candidat au trône. Rhaenyra et Daemon ne sont pas satisfaits des ambitions de Vaemond et se rendent à King’s Landing, où le conseil a une discussion approfondie sur l’héritier de Driftwood.

Rhaenyra et Daemon rendent visite au roi Viserys, qui est toujours en vie mais à peine. Rhaenyra la présente ainsi que les enfants de Daemon à son père. Pendant ce temps, le fils d’Alicent, Aemond, viole une jeune fille qui les sert. La fille est effectivement réduite au silence par Alicent en utilisant un sac d’or et une tasse de thé qui peuvent ou non être empoisonnés.

Tout s’emballe dans la salle du trône, où Viserys fait une entrée remarquée malgré sa santé déclinante. Avec son intervention, le souhait de Corlys que le trône revienne finalement à Lucerys est confirmé via Rhaenys, qui dit que les filles de Laena vont épouser les fils de Rhaenrya. Détail mineur : Daemon arrive aussi à décapiter Vaemond. À la fin de l’épisode, Viserys rend son dernier souffle mais crée également une catastrophe potentielle après avoir délirant pris Alicent pour Rhaenyra.

De toute évidence, le dernier épisode a donné beaucoup de choses aux fans à traiter. Ils sont très émus par le fait que Viserys soutient Rhaenyra jusqu’à son dernier souffle, l’appelant son “enfant unique”.

Spoilers de l’épisode 8 sans contexte #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/VXFatoVqwS — maison du dragon hors contexte (@oochotd) 10 octobre 2022

La confrontation entre ces deux-là va être folle… #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/gYt0xLLbW4 – goatedsyn (@goatedsyn) 10 octobre 2022

VISERYS A SOUTENU RHAENYRA JUSQU’À SON DERNIER SOUFFLE ET ELLE NE LE SAVAIT MÊME PAS #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/o8gruuKC94 – rubis (@fortargaryen) 10 octobre 2022

C’est la même photo 😂 #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/oPh0rxtbxu — maison du dragon hors contexte (@oochotd) 10 octobre 2022

IL SOUTIENT VRAIMENT SA FILLE JUSQU’À SON DERNIER SOUFFLE ET ELLE NE SAVAIT MÊME PAS #MaisonduDragon pic.twitter.com/856fLqAOP6 – étrange petit connaisseur d’elezen (@lingeringsalt) 10 octobre 2022

viserys appelant rhaenyra son seul enfant négligeant tous les enfants d’alicent LMFAOOOO un vrai roi jusqu’à la fin #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/zsFmJNnAuN — l’avocat de rhaenyra targaryen (@Targ_Nation) 10 octobre 2022

Quand Viserys est entré dans la salle du trône pour défendre Rhaenyra et ses enfants #HouseOfTheDragon #HOTD pic.twitter.com/ZBuCs5gO9J — gandalf le violet (@gandalf_purple) 10 octobre 2022

C’était tout un tour!

