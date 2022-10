Les fans de House of the Dragon perdent la tête de la famille Targaryen après le désordre d’Aegon

House of the Dragon donne aux fans beaucoup à réfléchir en matière d’intrigue. C’est un jeu de trônes, après tout, donc les lignées et les arbres généalogiques sont inévitablement croisés. Il y a régulièrement des morts et des épisodes incestueux, les épisodes faisant parfois des sauts considérables dans le temps. Après le huitième et dernier épisode de House of the Dragon (disponible sur Disney + Hotstar), les fans ont été un peu perdus lorsqu’il s’agit de suivre l’arbre généalogique des Targaryen.

Dans le dernier épisode, la discussion sur l’héritier de Driftwood devient sanglante, lorsque Daemon décapite Vaemond, qui tente de déplacer les revendications de succession de Rhaenyra et du fils de Laenor, Lucerys. Le roi Viserys complique encore les choses lorsqu’il confond Alicent avec Rhaenyra pendant son dernier moment, ce qui amène Alicent à penser qu’il lui a dit que leur fils Aegon monterait sur le trône. En fin de compte, les fans sont confus, non seulement grâce aux intrigues, mais aussi parce que de nombreux personnages partagent des noms similaires – Rhaenys, Rhaenyra, Rhaena par exemple. L’ensemble du désordre Aegon, Aegon II et Aemond, cela va sans dire, n’est pas particulièrement utile.

AUCUN ALICENT C’EST LE MAUVAIS AEGON NOOOOOO #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/e43cMnyh6P – Jake Metz (@jake_metz) 10 octobre 2022

ARRÊTEZ DE NOMMER TOUS VOS GODDAMN KIDS AEGON REGARDEZ LE PROBLÈME QUE VOUS CAUSEZ #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/dHFVgj0ecp – vanessa (@v_dizzel) 10 octobre 2022

Toutes ces conneries ont vraiment commencé parce qu’Aegon était le nom de bébé le plus populaire à Westeros #MaisonduDragon pic.twitter.com/WgAghxUM2U — (@rocknroam1) 10 octobre 2022

@BarrettDudley @ClamsAndCockles J’écoutais le pod ce matin et j’ai entendu votre intérêt pour l’arbre généalogique des Targaryen, eh bien j’étais aussi curieux, alors voici ma meilleure interprétation d’un arbre généalogique pour les Targaryen que nous avons vus dans l’émission ! #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/FpTrPQ8SgP – Wyatt Brownson (@yoloself) 10 octobre 2022

Dans l’épisode 8, tout s’emballe dans la salle du trône, où Viserys fait une entrée remarquée malgré sa santé déclinante. Avec son intervention, le souhait de Corlys que le trône revienne finalement à Lucerys est confirmé via Rhaenys, qui dit que les filles de Laena vont épouser les fils de Rhaenrya.

