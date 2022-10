Les fans de House of the Dragon ont tous la même plainte à propos de la scène la plus sombre à ce jour, car ils montrent qu’ils ne peuvent pas être regardés

Les fans de HOUSE of the Dragon ont tous émis la même plainte après qu’un épisode récent ait vu certaines scènes clés se dérouler dans l’obscurité totale.

Le dernier épisode de la préquelle de Game of Thrones a taquiné l’éclatement de la guerre entre les verts et les noirs, avec de nouvelles blessures ouvertes par le torrent d’effusion de sang.

HBO

Le dernier épisode de House of the Dragon a pris une tournure sombre – littéralement[/caption]

HBO

Rhaenyra et Daemon ont profité de l’obscurité sur la plage[/caption]

La fin a rempli le cœur des fans de joie, alors que Ser Laenor Velaryon a réussi à s’échapper avec son amant Ser Qarl Correy après avoir simulé sa propre mort.

Cependant, un élément de l’épisode a suscité de nombreuses plaintes de la part des téléspectateurs.

Des dizaines de personnes se sont rendues sur Twitter en masse pour se plaindre que plusieurs scènes étaient si plongées dans l’obscurité qu’elles avaient du mal à voir.

Une personne a demandé: “Pourquoi chaque épisode de House of the Dragon me force-t-il les yeux sur cet écran sombre?”

EN SAVOIR PLUS SUR GAME OF THRONES DRAGON-NET D’OLIVIA La star de Game of Thrones, Olivia Cooke, éblouit dans un ensemble de dentelle noire révélateur AUCUN DROIT D’ESPIONNER Le lien improbable entre la star de Game of Thrones, Kit Harington, et James Bond

Un autre téléspectateur irrité a écrit: “En ce qui concerne les parties les plus importantes de cet épisode étant dans le noir …”

Un troisième a déclaré que l’épisode était “si sombre” qu’il était “presque impossible à regarder”, ajoutant: “Je ne vois rien.”

Une autre personne a dit qu’elle devait « plisser les yeux » pour voir ce qui se passait à l’écran.

HBO Max, la plateforme de streaming qui diffuse House of the Dragon aux États-Unis, a répondu à certaines des plaintes pour expliquer que l’éclairage sombre était une “décision créative”.

Le compte télévisé de la société a tweeté : « Nous apprécions que vous nous parliez d’une scène nocturne dans House of the Dragon : Episode 7 apparaissant sombre sur votre écran.





“L’éclairage tamisé de cette scène était une décision créative intentionnelle.”

Cependant, plusieurs téléspectateurs n’étaient pas satisfaits de cette explication, l’un d’eux répondant : “Cela n’en fait pas une bonne décision.”

House of the Dragon revient lundi à partir de 2h du matin sur Sky Atlantic et NOW.

HBO

Aemond a été brièvement illuminé lorsque Vhagar a menacé de le réduire en cendres[/caption]