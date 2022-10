Les fans de House of the Dragon ne peuvent pas en avoir assez de la fin de l’épisode 7

L’épisode 4 de House of the Dragon a été diffusé et les fans sont de nouveau revenus sur Twitter pour en parler. Dans cet épisode, c’est la fin qui vole la vedette. Cette fois, après des funérailles presque à la hauteur de votre mariage Westerosi moyen en termes de drame, la princesse Rhaenyra (Emma D’Arcy) a eu le sentiment qu’elle devait renforcer sa position. Sa relation avec la reine Alicent est maintenant pire que jamais. De plus, son vieux père se rapproche de la mort. Rhaenyra est consciente que lorsque le roi Viserys (Paddy Considine) sera hors de vue, sa prétention au trône de fer sera menacée par les enfants d’Alicent.

C’est alors qu’elle lance l’idée de se marier avec son oncle. Cependant, le problème est le suivant : Rhaenyra a déjà un mari, Laenor Velaryon (John MacMillan). Pour qu’elle puisse se remarier, il faut qu’il soit mort.

Cependant, cette fois, les internautes se sont tournés vers Twitter pour partager leurs réflexions sur la fin. De nombreuses personnes peuvent être vues en train de partager des mèmes. Regarde:

mes seules émotions les 10 dernières minutes de #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/Bsc0zG96t6 – Elie (@ElieKaufmann) 3 octobre 2022

Puis-je avoir un peu de lumière dans cet épisode ? #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/wM9wqy9vOT – Nellie (@NellieWatches) 3 octobre 2022

Moi les 10 dernières minutes de l’épisode 7 de la maison des dragons #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/o7z3Y56Fx3 – Tiff étés (@LepetitTiffany) 3 octobre 2022

Moi après avoir regardé Alicent sur House of the Dragon tous les dimanches pic.twitter.com/BH1wYoPIAT —Claire (@cec1209) 26 septembre 2022

Moi pendant que j’attends 1 semaine pour chaque épisode #MaisonduDragon pic.twitter.com/wS69Ok8IrE — Maison du Dragon (@houseofdragontv) 2 octobre 2022

Le dernier épisode a fait un saut de 10 ans dans le temps. Vous pouvez regarder la série sur Disney + Hotstar. Dans l’épisode, les fans ont eu un petit chagrin car certains des acteurs auxquels ils se sont habitués au cours des cinq derniers épisodes ont changé. Au début du dernier épisode, Rhaenyra donne naissance à son troisième enfant. Aucun de ces enfants n’a été engendré par son mari Laenor (maintenant joué par John Macmillan). Main du fils aîné du roi Lyonel Strong, Harwin, actuel commandant de la Garde de Nuit, les a tous engendrés.

Rhaenyra et la reine Alicent (maintenant jouée par Olivia Cooke) ont continué à rester à couteaux tirés. Pendant ce temps, Daemon (Matt Smith) a épousé Laena (maintenant jouée par Nanna Blondell). Dans l’épisode, Laena a ordonné à son dragon Vhagar de la tuer, sachant qu’elle allait mourir en travail, et c’est ce qu’elle fait. Harwin, lui aussi, finit par être assassiné dans un plan ourdi par Larys Strong, qui agit en tant que conseiller d’Alicent.

