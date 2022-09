L’épisode 4 de House of the Dragon a été diffusé et les fans sont fidèlement revenus sur Twitter pour en être ravis. Si vous n’avez pas encore regardé l’épisode, sachez qu’il y a des spoilers à venir. Dans cet épisode, Daemon est de retour en tant que conquérant, Crabfeeder est mort, le roi Viserys pardonne à Daemon et Rhaenyra brille à nouveau. Daemon est maintenant le roi de la mer étroite et Viserys essaie toujours de pousser Rhaenyra au mariage. Elle, bien sûr, rejette chacun de ses prétendants peu impressionnants. Les intrigues d’inceste prennent de l’ampleur alors que Daemon et Rhaenyra se réunissent après avoir lié leurs idées de mariage. Cependant, leur rendez-vous est écourté par Daemon.

chaque semaine, j’ouvre hbo en me disant “je me demande quels crimes le démon targaryen commet aujourd’hui et que puis-je faire pour le soutenir” #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/DvZMV0a2Vo — Mel 🍷 (@idrewlv) 12 septembre 2022

Rhaenyra et Daemon rendent la vie encore plus difficile pour Viserys à chaque épisode #HOTD #MaisonduDragon pic.twitter.com/r2Ox8ksUxS — Hara (@harammiii) 12 septembre 2022

rhaenyra : se sentir contrarié et rejeté par le démon Pendant ce temps Démon :#HouseOfTheDragon pic.twitter.com/jVNxpdXDeF — Khaleesi #RenewSandman (@LaKhaleesi__) 12 septembre 2022

Je réalise que Westeros a un meilleur accès à l’avortement que certains États américains.#maisondudragonhbo #hotd #Maisondudragon pic.twitter.com/AmC4MdDt10 — Neurokida (@AshleyG84288214) 12 septembre 2022

Dans l’épisode 3, qui se déroule 300 ans après les événements de l’épisode 2, le roi Viserys et sa femme adolescente Alicent ont eu un enfant, Aegon. Pendant ce temps, des tensions montaient entre Rhaenyra et son père, et Daemon et Corlys étaient dans les Stepstones sans la permission de Viserys, essayant de le reprendre au Crabfeeder.

Il y avait une chasse au cerf blanc légendaire, que le roi et ses hommes pensaient avoir capturé. Mais le vrai cerf blanc est apparu à Rhaenyra, un moment que les fans ont adoré.

Il n’y a pas de saut de temps significatif entre les événements de l’épisode 3 et de l’épisode 4.

