Les fans de House of Games se lancent dans un panel de célébrités « lamentables » après une série de gaffes « horribles »

Les FANS du jeu télévisé House of Games ont déchaîné leur colère contre le panel de célébrités de cette semaine suite à une série d’erreurs de choc.

Le jeu de quiz de la BBC Two est diffusé les soirs de semaine et est dirigé par l’ancien co-animateur de Pointless, Richard Osman.

Les fans n’ont pas été impressionnés par le panel de célébrités[/caption]

Laila a eu des difficultés particulières avec les questions de géographie[/caption]

Les candidats célèbres de cette semaine étaient la star de GBBO John Whaite, l’actrice Laila Rouass, la comédienne Sarah Keyworth et l’acteur Kevin Eldon.

Cependant, les joueurs de cette semaine n’ont pas réussi à impressionner les téléspectateurs avec leurs connaissances générales et ils ont été appelés pour une série de gaffes.

En particulier, les fans de l’émission ont qualifié leurs compétences géographiques de base de “lamentables” et se sont sentis amèrement déçus par leurs efforts.

Au cours d’une manche intitulée “Où est le Kazakhstan ?”, les célébrités sont chargées de déterminer où elles pensent qu’un emplacement se trouve sur une carte en fonction de la question qui leur est posée.

Mais il semblait que la manche était tombée à plat pour les célébrités qui espéraient être couronnées championnes et remporter l’un des prix de nouveauté à gagner.

Les fans furieux n’ont pas tardé à claquer leurs performances sans intérêt en ligne.

Un téléspectateur mécontent a écrit : « Le manque de connaissances géographiques des gens ne cesse de me déranger. Comme qui se soucie où les choses sont dans le monde? Parce que, comme, c’est forrin innit et ça n’a plus rien à voir avec moi comme #houseofgames.

L’emplacement de la Grèce s’est avéré une grande difficulté pour les espoirs, Laila étant la plus en difficulté.

Remarquant cela, un fan a commenté : « Est-ce qu’ils enseignent beaucoup de géographie européenne dans les écoles anglaises – parce que regarder #houseofgames semblerait suggérer que non ?! Quelqu’un ce soir a décidé que la Grèce était située quelque part près du nord de l’Allemagne…”

Un autre a fait écho : « Comment pouvez-vous ne pas savoir où se trouve la Grèce ? Le manque de connaissances de base en géographie continue d’étonner.

Un autre téléspectateur a déclaré: “Wow, aucun d’entre eux n’avait de tuteur à l’école qui jouait à des quiz de géographie avec eux. Lamentable connaissance. #HouseOfGames.

Alors qu’un cinquième gémissait: “Dieu, leur géographie est horrible #maisondesjeux.

À la fin de l’épisode, c’est le boulanger professionnel John qui avait réussi à marquer le plus de points et à remporter l’épisode en marquant 12 points, le double de celui des stars conjointes de la deuxième place Kevin et Sarah.

Richard a regardé les espoirs en lice pour le trophée[/caption]

House of Games de Richard Osman est diffusé en semaine à 18 heures sur BBC Two.