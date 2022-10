Les fans de House of Games s’affrontent à propos de la liste des célébrités – mais qui a tort ?

Les fans de HOUSE of Games se sont affrontés à propos de la dernière liste de célébrités.

Chaque semaine, l’animateur Richard Osman est rejoint par quatre célébrités différentes pour jouer à une série de jeux.

Cette semaine, ce sont la chanteuse de Steps Claire Richards, le jardinier et personnalité de la télévision Diarmuid Gavin, l’expert en antiquités et présentateur Roo Irvine et le comédien John Kearns.

Cependant, certains fans de House of Games ne connaissaient pas tout le panel.

L’un d’eux a écrit sur Twitter: “Comment va Russell [sic] osman a permis de présenter le total nobodies sur house of games comme des “visages célèbres?”

« Ils ne le sont pas et ils ne le seront jamais. Inutile, c’est du génie, mais « cochon » ne l’est pas.

Un autre a écrit: “#houseofgames pas la moindre idée de qui sont John ou Roo?”

Cependant, d’autres ont pris la défense des patrons de l’émission, l’un d’entre eux disant : “Il est habituel dans cette émission que deux des quatre n’aient acquis un degré de célébrité qu’au cours des cinq ou six dernières années.”

Un autre a ajouté: “Je trouve ça tellement étrange quand les gens tweetent en disant qu’ils ne connaissent pas les célébrités dans des émissions comme #HouseofGames comme s’il s’agissait d’une plainte.

“C’est votre connaissance de la culture pop qui vous manque, pas le casting !”





Un autre téléspectateur a répondu : « Cela semble un peu narcissique, n’est-ce pas ? S’ils ne connaissent pas les gens de la série, ils ne valent pas la peine d’être connus.

Pendant ce temps, un troisième a tweeté : “Première semaine dans #HouseOfGames où j’ai entendu parler de tout le monde !”

House of Games est diffusé les soirs de semaine à 18 h sur BBC Two.