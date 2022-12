Les fans de Hot Weather Girl disent tous la même chose après qu’elle ait posté des vidéos de ses transformations vestimentaires

Les fans d’UNE MAGNIFIQUE météorologue ont tous dit la même chose en réponse aux vidéos qu’elle publie sur les transformations de sa tenue.

La présentatrice météo bilingue Maria Perez divertit ses abonnés avec des clips amusants où elle montre son sens du style.

Les followers de la météorologue disent tous la même chose sur les réseaux sociaux Crédit : Tiktok@Mariapereztv

Maria Perez partage régulièrement des vidéos avec ses fans Crédit : Tiktok@Mariapereztv

Ils conviennent tous qu’elle est magnifique, laissant souvent de doux messages de soutien Crédit : Tiktok@Mariapereztv

Ses vidéos gagnent des milliers de likes – et les téléspectateurs laissent souvent des réactions dans la section des commentaires.

Tous ses fans disent toujours la même chose, la louant pour sa beauté.

Le TikTok de Maria regorge de supporters qui veulent seulement la rendre plus confiante.

Une personne a dit : “Tu es magnifique.”

Un autre a dit: “Juste si beau.”

Quelqu’un d’autre a dit: “Tout simplement à couper le souffle.”

Un quatrième a écrit: “Wow.”

Les téléspectateurs laissent régulièrement des emojis souriants sous ses vidéos ou laissent de doux messages.

On la voit souvent virevolter devant son écran vert dans sa tenue du jour ou poser devant la caméra.

Dans un clip, elle a vu sourire aux fans alors qu’elle exhibait quatre looks différents.

Mais elle n’est pas la seule météorologue à être louée pour sa beauté.

Une présentatrice météo qui a acquis une renommée mondiale pour ses looks à couper le souffle a taquiné les téléspectateurs avec une robe moulante à la télévision en direct.

Susana Almeida, 32 ans, qui détient le titre de « fille météorologique la plus chaude du monde », est une journaliste de premier plan à Televisa Guadalajara et a une fois de plus stupéfié le public avec son costume.

Elle a récemment posté sa tenue sur Instagram, affichant son look impertinent.

La courte robe rouge moulante moulait sa silhouette tout en courbes et dévoilait ses cuisses éblouissantes.

Elle portait également des bottes montantes en cuir noir, portant son apparence générale à des hauteurs encore plus grandes.

L’image compte plus de 17 000 likes et est sous-titrée : “Si cela vous excite d’y penser, imaginez le faire.”