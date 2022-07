Les fans de Honey Boo Boo s’inquiètent pour la star de 16 ans et affirment qu’elle est «trop jeune» pour une intervention chirurgicale alors qu’elle envisage de subir une intervention majeure

HONEY Boo Boo a inquiété les fans qui pensent que l’adolescent n’est pas assez vieux pour subir une opération de perte de poids.

La manager de la jeune fille de 16 ans a récemment révélé son intention d’obtenir la procédure majeure avec son petit ami, Dralin Carswell, le mois prochain.

Les fans s'inquiètent pour Alana 'Honey Boo Boo' Thompson après que son manager a révélé son intention de subir une opération de perte de poids

Les fans pensent que le jeune de 16 ans est trop jeune pour subir une opération aussi importante

Les fans ont exprimé leurs opinions dans un fil de discussion en ligne, où beaucoup pensaient que Honey Boo Boo – de son vrai nom, Alana Thompson – était «trop jeune» pour subir l’opération.

“Elle est assez jeune pour prendre cette décision, d’autant plus que cette opération a des effets durables sur votre vie, et elle n’est même pas encore adulte”, a commenté une personne.

“Je serais surpris qu’elle comprenne les implications physiques et qu’elle doive encore travailler pour prendre et maintenir son poids”, ont-ils ajouté.

“Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour TOUTE jeune de 17 ans, mais compte tenu de ses antécédents familiaux, je ne pense pas que cela fera beaucoup de bien”, a fait remarquer un autre.

“Oh mec, elle est si jeune pour se faire ça sans essayer d’abord de changer son mode de vie en matière d’alimentation et d’exercice”, a déclaré un troisième.

“Alana n’a que 17 ans et je ne comprends pas comment un adulte dans sa vie lui permettrait de manière responsable d’emprunter cette voie en ce moment”, a déclaré un quatrième.

« Ils n’apprennent jamais des erreurs de l’autre. Pas même les leurs », a déclaré un autre.

La mère d’Alana, June “Mama June” Shannon, a subi une opération de la manche gastrique en 2016, suivie d’une abdominoplastie.





En mai, la star de Mama June: From Not to Hot a déclaré en exclusivité au Sun qu’elle n’était pas opposée à une autre intervention après avoir pris 100 livres depuis son opération.

“J’ai pensé à refaire la sleeve gastrique, comme la chirurgie de révision, mais qui sait, je devrais d’abord m’occuper d’autres problèmes avant de pouvoir le faire”, a déclaré le joueur de 42 ans.

Les autres filles de la matriarche de la famille, Jessica Shannon et Anna Caldwell, sont également passées sous le couteau pour des relookings corporels totaux.

Le duo a déboursé 111 000 $ de chirurgie plastique et d’améliorations corporelles pour leurs transformations.

Une source proche des sœurs a déclaré en exclusivité au Sun : «[Jessica and Anna] se sentent incroyables dans leur nouveau corps.

LES PLANS D’ALANA

Alana semble avoir un objectif similaire car elle se rendra dans le Queens, à New York, pour subir une opération de perte de poids fin août après avoir célébré son 17e anniversaire, a déclaré son représentant à TMZ.

L’alun de TLC a opté pour un “manchon endoscopique de sculpture de suture” du docteur Steven Batash, qui peut coûter plus de 13 000 $.

La personnalité de la télévision a expliqué qu’elle avait atteint 275 livres et espère descendre à 150 afin de mener une vie plus saine.

Après avoir tenté sa chance avec des régimes et de l’exercice au cours de la dernière année, Alana a déclaré que ses résultats avaient été limités.

La jeune star a expliqué à son représentant qu’elle craignait que sa prise de poids ne soit génétique et que la chirurgie soit le seul moyen de perdre du poids.

L’ancienne manager de la fille du concours a déclaré que sa sœur aînée et tutrice à plein temps, Lauryn “Pumpkin”, Efird 22 ans, était à l’origine de la décision.

Le petit ami d’Alana, Dralin, 21 ans, a également offert son soutien et a décidé de subir la procédure aux côtés de la star de la télévision.

TROP MATURE

La star de Mama June: Road to Redemption a récemment été critiquée pour son comportement trop mature pour son âge.

Plus tôt ce mois-ci, elle a été critiquée pour en avoir fait trop avec trop de maquillage et de faux cils.

Alana a applaudi les ennemis dans une vidéo TikTok où elle est apparue avec un visage plein de glamour.

Elle a regardé directement la caméra dans le bref clip tout en adressant une déclaration à l’écran.

“Tout le monde : vous ne devriez vraiment pas les porter longs cils et ongles ! Ce n’est vraiment pas professionnel pour vous.

Elle a répondu avec une réponse synchronisée sur les lèvres.

«Moi: je t’ai littéralement dit que les chitlin mangeaient des putes, les filles qui l’obtiennent, l’obtiennent. Et les filles qui ne le font pas, ne le font pas.

Ses fans sur TikTok semblaient “comprendre”, d’accord avec elle dans la section des commentaires.

Un abonné a commenté: “Spot on girl!”

Un autre a ajouté : C’est honnêtement ennuyeux de voir ces commentaires parce que c’est comme si la personne aimait ça, qu’elle en profite.

Un troisième a défendu le droit de la star à n’être qu’un enfant : “Tu es un adolescent, amuse-toi ma chérie. Vivez la vie pleinement.”

Alana se fait opérer le mois prochain avec son petit ami, Dralin Carswell

La mère d'Alana, June "Mama June" Shannon, et ses deux sœurs, ont également subi des chirurgies de perte de poids

Alana a également été accusée d'avoir agi trop mature pour son âge en portant un maquillage épais et de faux cils