Les fans de Home Alone réalisent à peine la vraie raison pour laquelle personne n’a remarqué que Kevin avait disparu lorsqu’ils se sont rendus à l’aéroport

Les FANS du film de Noël classique Seul à la maison réalisent juste la VRAIE raison pour laquelle personne n’a remarqué que Kevin manquait.

Les scènes d’ouverture du film emblématique voient le jeune personnage, interprété par Macaulay Culkin, quitter seul la maison pendant que sa famille part en vacances sans lui.

Kevin, huit ans, est laissé pour compte après le départ de sa famille pour les vacances en France – et doit se débrouiller seul.

Les fans se demandent depuis longtemps pourquoi aucun membre de sa famille n’a remarqué que le jeune avait disparu à l’aéroport.

Mais maintenant, les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont compris que tout dépend du nombre de personnes assises dans les taxis.

S’adressant à Reddit, un utilisateur a expliqué comment le nombre de personnes signifiait qu’il était facile pour les personnages de se confondre.

Ils ont émis l’hypothèse que là où la famille était répartie également dans deux voitures, chaque groupe penserait que Kevin était avec eux.

“Quand ils ont compté les gens pour le voyage, ils ont dit qu’il y avait 17 personnes au total”, a écrit le cinéphile.

“Un nombre impair entre deux vans signifie qu’ils seront divisés en huit et neuf, et comme Kevin avait disparu, les deux vans avaient huit personnes à la place.

“Cela a fait supposer à chaque groupe qu’ils étaient dans la camionnette pour huit personnes et qu’ils ne se doutaient de rien.”

Inondant la section des commentaires du message, un utilisateur de Reddit a répondu: «Un détail si amusant, l’écrivain était extrêmement inquiet d’avoir un complot à l’épreuve des balles.

“Juste amusant qu’il ait repris des morceaux que je n’ai même pas repris.”

Ailleurs, un autre fan a ajouté que lors du décompte des effectifs à l’extérieur de la maison, l’un des enfants des voisins était inclus.

“L’enfant bavard du voisin est venu et a parlé aux enfants des McCallister, quand Heather a été chargée de faire un décompte, il a été compté comme le 9e enfant”, ont-ils ajouté.

Cela vient après que les fans de Home Alone aient été stupéfaits après avoir repéré la raison pour laquelle la famille avait oublié Kevin.

Un fan de TikTok a récemment fait remarquer quelque chose à propos du blockbuster – que le père de Kevin, Peter, est la raison pour laquelle il n’est pas parti en vacances avec eux.

Partageant un clip de Peter (John Heard) ramassant des ordures et les mettant dans une poubelle, ils ont souligné dans la légende: “J’ai regardé Home Alone toutes ces années et je ne savais pas que le père avait jeté le billet de Kevin.”