Pendant des décennies, les fans de Home Alone sont prêts à oublier l’échec monumental de Kate et Peter McCallister en tant que parent lors d’un Noël fatidique.

Ce n’est qu’à mi-chemin d’un vol voyageant à plus de 4000 kilomètres de leur domicile que le couple se rend compte qu’ils ont laissé leur fils de huit ans à la maison pour les vacances, lui donnant la responsabilité d’acheter sa propre brosse à dents et de se battre. des intrus à la maison armés d’un chalumeau et d’un fusil. Mais des accidents arrivent.

Et c’est facile à faire – on dit à Kevin de dormir dans le grenier après avoir provoqué une émeute familiale autour d’une pizza au fromage, un enfant voisin qui a un goût similaire pour les chapeaux est inclus par erreur dans le décompte des têtes le lendemain matin, et c’est tout une erreur innocente. Droite?

Mais certains fans aux yeux d’aigle pensent que ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît, et ont accusé un membre de la famille de s’assurer délibérément que Kevin est mis en danger, avec un motif très sinistre.















Les fans de Reddit ont partagé une théorie selon laquelle le père de Kevin, Peter, avait tout planifié après avoir remarqué qu’il avait mis le billet d’avion de Kevin dans une poubelle, ce qui aurait autrement signalé son absence à l’aéroport.

Au cours de l’opération de nettoyage qui suit la porte de la pizza au fromage, il y a un moment où Peter jette une pile de serviettes détrempées dans le fond de la poubelle et regarde derrière eux un American Airlines. billet avec le nom «Kevin» manuscrit sur le devant.

Et c’est une à plusieurs coïncidences malchanceuses pour certains, comme on l’a dit: « Dissipons cette fiction selon laquelle M. McCallister ne sait pas ce qu’il fait. Il sait exactement ce qu’il fait. »

Un second a déclaré: « Il a embauché ces deux voleurs pour voler sa maison sans leur dire que Kevin serait là, le plan étant qu’ils paniqueraient et tueraient Kevin (ce qui semble être ce qu’ils ont essayé de faire à la fin). »

Un troisième a répondu que Peter l’avait fait car son frère Frank n’aimait pas Kevin et qu’il voulait que le problème disparaisse, arguant: « Peter ne voulait pas que Frank gâche les vacances alors quand il a trouvé l’occasion idéale de jeter le billet de Kevin, il l’a prise. ici.

« Et si Peter détestait Kevin autant que Frank, seulement il était meilleur pour le cacher? »

Un autre a ajouté: « J’ai vu cela vingt fois et je ne l’ai jamais remarqué. Bon travail! »

Alors Kevin a-t-il été laissé pour compte par accident ou dans le cadre d’un complot meurtrier brutal de son propre père?