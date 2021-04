Les fans de HOLLYOAKS prédisent que PC George Kiss n’est pas vraiment mort après que John Paul ait découvert une nouvelle choquante.

Le policier et l’instituteur ont eu une relation tumultueuse jusqu’à présent et cela a pris une autre tournure étrange.

John Paul et son ex-mari Ste se sont serrés les lèvres de manière inattendue dans l’épisode de la nuit dernière et le premier s’est réveillé sur le canapé de ce dernier.

George était furieux quand John Paul rentra chez lui le lendemain matin, exigeant de savoir où il était allé.

John Paul a fait la pire chose possible et a menti à son partenaire violent, disant qu’il était resté dans un hôtel de la ville.

Le cuivre a appelé l’hôtel et a découvert qu’il était fermé depuis des mois, avant de prendre ses frustrations sur un John Paul pétrifié.

Toujours furieux, George est parti et est allé travailler et il a été révélé plus tard que PC Kiss a été pris dans un incident violent et a perdu la vie de manière choquante.

En raison de la nature manipulatrice des policiers, les téléspectateurs pensent que George simule sa mort pour entrer dans la tête de John Paul et tester sa loyauté.

Un fan a écrit: « Je ne suis pas entièrement convaincu que PC George Kiss est mort, je pense qu’il le simule pour tester la loyauté de John-Paul. S’il est mort, alors un bon débarras #Hollyoaks. »

Un autre a posté: « Pourquoi est-ce que je pense que la torsion de cette semaine va être George simulant sa mort #Hollyoaks. »

Alors qu’un troisième spectateur a ajouté: « Je ne sais pas ce qui est pire … George simule et punit JP comme ça ou le fait que son collègue est heureux de l’accepter #Hollyoaks. »

Vendredi dernier, l’acteur John Paul James Sutton a déclaré Savon intérieur comment l’épreuve affecte son caractère.

Il a déclaré: « Il y a beaucoup de choses vraiment difficiles pour John Paul après avoir reçu cette nouvelle, qui nécessitera tout l’amour et le soutien de sa famille, car les répercussions de tout cela continueront pendant un certain temps. »

Il a également partagé à quel point il avait aimé travailler avec l’homme qui incarne le PC George Kiss, Callum Kerr.

« C’est l’une des semaines les plus folles que je pense avoir filmées depuis un certain temps. Callum et moi avons travaillé incroyablement dur et nous voulions tous les deux vraiment faire les choses correctement et trouver la vérité. »