Les fans de Hollyoaks ont été surpris alors que la star de Sid Sumner, Billy Price, insiste sur le fait `` qu'il ne va nulle part '' malgré des scènes de mort choquantes

Les fans de HOLLYOAKS sont perdus pour les mots après que la star de Sid Sumner, Billy Price, ait insisté sur le fait qu ‘”il ne va nulle part” malgré ses scènes de mort choquantes.

La page Twitter officielle du feuilleton Channel 4 a partagé un adorable hommage au jeune homme qui a été poignardé à mort par le méchant seigneur de la drogue Victor Brothers (Benjamin O’Mahoney) cette semaine.

La vidéo commence avec Billy regardant dans la caméra confirmant qu’il y a encore plus de choses à démêler dans le scénario de County Lines dans lequel son personnage est impliqué.

“Ce n’est pas fini”, a simplement dit la star aux fans.

Il a été suivi d’un montage des meilleurs morceaux de Sid, avant que l’acteur ne revienne et dise: “Woah, woah, woah right … Sid ne va nulle part.

“Alors arrêtez les meilleurs morceaux parce que je reste sur place! Je ne vais nulle part, ce qui vous a donné cette impression.”

Billy a ajouté: “Vous ne pouvez pas vous débarrasser de moi aussi facilement et je vais vous dire ceci, mais vous devez le garder entre nous … Ce n’est pas fini.

“C’est vrai que ça fait du bien de sortir de ma poitrine. De la source, ce n’est pas la dernière que tu verras de Sidney Sumner.”

Il a expliqué qu’il ne pouvait pas donner grand-chose d’autre et a supplié les téléspectateurs de continuer à regarder pour le savoir.

Le compte officiel du savon a légendé la vidéo: “Nous savons à quel point Sid vous manquera, alors nous l’avons fait pour vous!

“Assurez-vous de le regarder jusqu’à la fin … De rien! #Hollyoaks.”

Et les fans sont ravis de la nouvelle.

L’un d’eux a répondu au tweet: “Ooooh combien excitant peut-être que Sid n’est pas mort après tout @BillyyPrice est le meilleur acteur de tous les temps.”

Un second a déclaré: “Je parle pour le monde quand je dis, il faut à tout prix protéger Billy Price! Lol! C’est l’acteur le plus merveilleux, brut, talentueux et je serais vidé de le voir partir. Comme Gregor, je pense ils auront des gens qui font la queue pour les réserver. Mais nous en avons besoin à ‘Oaks!’

Un troisième a dit: “Oh, j’aime Sid, j’ai hâte qu’il soit de retour … xxxx.”

Un quatrième intervint: “J’espère que c’est vrai car je n’avais jamais autant pleuré que Hollyoaks apporte à bk @BillyPrice un si grand acteur le meilleur qu’il y ait eu sur Hollyoaks.”

La nouvelle survient après que Sid ait été brutalement poignardé dans l’estomac après que le toxicomane Ollie Morgan ait annoncé son intention de sortir Victor pour ses manières manipulatrices.

L’adolescent a planté un appareil d’enregistrement dans la voiture de Victor et a réussi à lui faire avouer tous ses crimes qu’il a commis au cours des dernières années.

Mais les choses ont empiré quand Ollie a raconté au criminel ce que Sid avait fait, dans l’espoir d’obtenir de la kétamine.

Les fans de l’émission ont été laissés au bord de leurs sièges se demandant si Sid avait réussi à survivre à l’attaque.

Cependant, il a été confirmé dans la prochaine tranche de l’émission qu’il était trop tard et que l’hôpital ne pouvait pas le sauver.

Mais maintenant que Billy a laissé tomber cette bombe, cela soutient la théorie de certains téléspectateurs selon laquelle il est toujours en vie et se cache juste.

Que penses tu qu’il va advenir par la suite?

Hollyoaks est diffusé en semaine à 18h30 sur Channel 4 et un premier regard sur E4 à 7h00pm