Les fans de Hollyoaks disent la même chose après le succès d’Owen Warner I’m A Celebrity

Les fans de HOLLYOAKS ont tous dit la même chose après le succès de I’m A Celebrity d’Owen Warner.

L’acteur – qui interprète Romeo Nightingale dans le feuilleton de Channel 4 – a raté de peu le titre de roi de la jungle ce week-end.

Rex

Photos de chaux

Owen a rejoint Hollyoaks en 2018[/caption]

Owen, 23 ans, est devenu un grand favori des fans sur I’m A Celebrity de cette année et s’est classé deuxième, juste derrière la Lionne Jill Scott.

Mais les fans de Hollyoaks craignent qu’il ne soit maintenant trop célèbre pour le feuilleton – et qu’il se retire de son rôle.

Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour partager leur prédiction.

L’un d’eux a déclaré: “Owen Warner est cette année Joel Dommett / Jordan North. Relativement inconnu avant d’entrer dans la jungle, mais après cela, il sera PARTOUT, dans toutes les émissions de télévision disponibles. Je lui donne 6 mois de plus à Hollyoaks, max ! J’ai joué à un jeu fabuleux !”

Un autre a écrit: «Combien de temps avant qu’Owen quitte Hollyoaks pour capitaliser sur son poste, je suis une célébrité? #ImACeleb.

«Je pense qu’Owen obtiendra probablement une promotion si cela. De Hollyoaks à Coronation Street », intervint un troisième.

Bien qu’Owen n’ait pas été couronné vainqueur, les fans pensent qu’il décrochera sa propre série télévisée en six épisodes.

S’adressant à Reddit, un fan a posté: “J’aimerais voir Owen avoir sa propre série en six parties où il se rend dans différentes parties du monde et rencontre tous ces différents types de personnes et voit les plus grands sites du monde.

« Il essaie des tas de différents types de nourriture et d’activités culturelles et parle juste de la façon dont ‘gazé ; il doit être là.

“Il est si pur et innocent qu’il passera un bon moment, et nous passerons un bon moment à le regarder.”

Cependant, la star a signé un nouveau contrat avant son passage dans la jungle emblématique.

Pas plus tard que la semaine dernière, The Sun a révélé qu’il était sur le point de gagner des millions après son apparition dans l’émission ITV, avec Boohoo Man faisant partie d’une guerre d’enchères pour signer le beau gosse.

E4

Owen est sur Hollyoaks depuis quatre ans[/caption]

Rex